Futbolda bazı transferler yalnızca sahaya yapılan bir yatırım değildir; kulübün vizyonunu, hedeflerini ve dünyaya vermek istediği mesajı da temsil eder. Salah'ın, Trabzonspor'a transferi de tam olarak bu tanıma uyan bir hamledir. Bu transferi sadece atılacak goller, yapılacak asistler ya da kazanılacak puanlar üzerinden değerlendirmek büyük bir eksiklik olur. Çünkü Salah, günümüz futbolunun en güçlü markalarından biri. Yıllardır dünyanın en üst seviyesinde mücadele eden, başarılarıyla milyonlarca futbolseverin takdirini kazanan bir yıldızın Trabzonspor formasını giymesi, kulübün uluslararası görünürlüğünü bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır. Trabzonspor açısından bu transfer, sportif başarının yanı sıra marka değeri, sponsorluk anlaşmaları, lisanslı ürün satışları ve dijital etkileşim bakımından da önemli fırsatlar sunacaktır. Türk futbolu geçmişte de önemli yıldızları ağırladı. Hagi, Roberto Carlos, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Robin van Persie ve Nicolas Anelka gibi isimler Süper Lig'e değer kattı. Salah ise kariyeri, istikrarı ve küresel marka gücüyle bu özel listenin en üst sıralarında yer alabilecek bir profile sahip. Süper Lig'in yeniden dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekmesi, yabancı yatırımcıların ilgisinin artması ve ligin ticari değerinin yükselmesi adına da ciddi bir fırsat doğacaktır.