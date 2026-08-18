Fenerbahçe lige kötü başladı. Hem de kabul edilemeyecek kadar kötü başladı. Ankara'da G.Birliği karşısında alınan yenilgi, sıradan bir puan kaybı değildi; bu kadroya, bu ekonomik yatırıma ve bu büyük hedeflere yakışmayan bir görüntüydü. Daha önce de yazdım: Ankara'daki hezimetin sorumlusu İsmail Kartal'dır. Çünkü böyle bir kadronun G.Birliği karşısında sahada ne yaptığını bilmez halde görünmesinin izahı olamaz. Başkan Aziz Yıldırım da bu tabloya çok sert tepki göstermiş.. Doğrusu da bu. Yönetim bu kadar ekonomik fedakârlık yapacak, elit birkadro kuracak, sonra bu takımçıkıp G.Birliği'ne kaybedecek… Bunun adı futbol kazası değil, ciddi bir alarmdır. Şimdi Lyon maçı var. Ve açık konuşalım: Ankara'daki Fenerbahçe, Lyon'u geçemez. Lyon; temposu yüksek, geçiş hücumlarını iyi oynayan, baskıyı doğru zamanda yapan ciddi bir takım. Fenerbahçe Ankara'daki dağınık görüntüsünü tekrarlarsa Avrupa'da bunun bedeli çok daha ağır olur. Fenerbahçe önce orta sahayı kazanacak. Savunma geçişlerinde hata yapmayacak.

ARTIK KONUŞMA ZAMANI DEĞİL

Lyon'un baskısını hızlı paslarla kıracak. Kanatları etkili kullanacak ve rakibin savunma arkasındaki boşluklarına saldıracak. Ama taktikten önce bir şey gerekiyor: Karakter. G.Birliği karşısındaki Fenerbahçe'de eksik olan buydu. Bu takımın G.Birliği'ne yenilme hakkı yoktu. Lyon'a karşı ise hata yapma lüksü hiç yok. Şimdi herkesin gözü İsmail Kartal'da. Ankara'dan ders aldıysa sahada göreceğiz. Almadıysa, Lyon maçı sadece bir Avrupa maçı olmaktan çıkacak, Fenerbahçe'de çok daha büyük bir tartışmanın başlangıcı olacak. Şimdi konuşma zamanı değil. Sahaya çıkıp gösterme zamanı.