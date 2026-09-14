Mourinho onu kulübeye mahkûm etmeye çalışsa da Arda Güler, sahaya çıktığı anda verdiği cevapla tartışmaların yönünü değiştirdi. Binlerce kişinin alkışı altında genç yıldız, hocasına adeta sahada ders verdi. Arda Güler için son dönemde değişmeyen bir tartışma var: Oynamalı mı, kulübede mi kalmalı? Mourinho'nun tercihleri zaman zaman milli futbolcuyu yedek kulübesine mahkûm etse de Arda'nın sahadaki cevabı her defasında daha yüksek sesle konuşuyor. Genç yıldız, kendisine verilen fırsatı yine en iyi şekilde değerlendirdi. Top ayağına geldiğinde tribünlerin yükselen sesi, Arda'nın yalnızca takım arkadaşlarının değil, binlerce futbolseverin de beklentisini taşıdığını gösterdi. Mourinho'nun Arda Güler tercihi ne olursa olsun, genç futbolcunun cevabı artık çok net: "Beni oynatıp oynatmamak sizin tercihiniz, ama sahaya çıktığımda ne yapacağımı ben biliyorum." Arda, sözle değil futbolla konuştu. Mourinho'nun kararlarına verilebilecek en güçlü cevap da belki tam olarak buydu. Kulübede bekleyen bir genç değil, sahaya çıktığında oyunun kaderine dokunan bir yıldız var. Ve Arda Güler, kendisine biçilen rolün çok daha fazlasını hak ettiğini bir kez daha gösterdi.