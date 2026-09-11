Fenerbahçe'nin Roma karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik, skor tabelasına bakıldığında sıradan bir sonuç gibi görünebilir. Ancak 90 dakikanın tamamına baktığımızda sarılacivertliler adına bu maçtan çıkarılacak çok daha fazla şey olduğunu söylemek mümkün. Özellikle ikinci yarıda ortaya konan futbol, alınan bir puanın ötesinde gelecek adına umut veren bir görüntü ortaya koydu. İlk yarıda daha temkinli bir Fenerbahçe vardı. Sarı-lacivertliler, Roma'nın temposuna ayak uydurmaya çalışırken oyunun kontrolünü zaman zaman rakibine bıraktı. Topa sahip olma konusunda sorun yaşanmasa da hücumda istenilen üretkenlik bir türlü ortaya çıkmadı. Cristante'nin golü de Fenerbahçe'nin bu kontrollü görüntüsünün ardından geldi. Ancak ne olduysa devre arasında oldu. İkinci yarıyla birlikte sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Baskı arttı, tempo yükseldi, rakip yarı sahada daha fazla oyuncuyla oynanmaya başlandı ve pozisyonlar peş peşe gelmeye başladı. Bu reaksiyonun karşılığı da Archie Brown'ın attığı nefis gol oldu. Brown'ın golü sadece skoru eşitlemedi, Fenerbahçe'ye ciddi bir moral de kazandırdı. Yıldız oyuncu, maç boyunca gösterdiği performansla gecenin en başarılı isimlerinden biriydi. Bir bek olarak hem savunmada hem de hücumda oldukça etkili olan Brown, özellikle ikinci yarıda takımın hücum gücüne önemli katkı sağladı. Attığı gol ise gecenin unutulmayacak anlarından biri olarak hafızalarda kaldı. Savunmada Ake'nin sağlam ve güven veren görüntüsü de Fenerbahçe adına önemliydi.. Greenwood ise yaratıcılığı ve yaptığı asistle hücumdaki kalitesini gösterdi. Ancak orta sahada bir isim vardı ki yaptığı iş belki de gözden kaçabilecek türdendi: Kante. Fransız yıldız, orta sahada adeta takımın sigortasıydı. Çok koştu (12.2 KM), top kazandı, rakibin geçişlerini bozdu ve Fenerbahçe'nin dengesini sağladı. Belki maçın yıldızı değildi ama tam anlamıyla bir takım işçisiydi. Roma'nın kalitesi ise tartışılmaz. Organize, disiplinli ve oyunun farklı bölümlerinde ne yapacağını bilen bir rakip karşısında Kadıköy'de geriden gelerek 1-1'i bulmak küçümsenecek bir sonuç değil. Hele ki yeni lig formatında böylesine güçlü bir rak-i be karşı alınan bir puan, Fenerbahçe açısından "Kazanılmış puan" olarak değerlendirilebilir. Bu arada maçın ardından İsmail Kartal istifa etti. Kartal her maça final gibi çıkıyıordu. Özellikle Beşiktaş maçının ardından yaşadıkları bu kararı almasında önemli bir etken olmuştur. G.Antep maçı için son şansı yorumları çoktu. Kartal bütün bunların ardından Roma maçıyla veda etti. Bu şartlarda devam etmek kolay değildi. Demek ki canına tak etmiş. İstifayı Aziz Yıldırım kabul etmedi. Ama bundan sonra bu beraberlik devam eder mi?...