MUSTAFA ÇULCU

Her iki takım da önde şiddetli baskı yerine kontrollü oyunu tercih etti. Ne yaptığını ne istediğini bilen Fenerbahçe, kaleci Ederson ile savunma arkasına atılan uzun toplarla ve kanat hücumları ile gol aradı. Rakibini 4-4-2 gibi karşıladı. Kanat ortalarında Vedat Muriqi çok aktif oldu. Attığıgol, takip ve ustalıktı. Brown'ın bindirmeleri, Oğuz'un pasla beslemeleri… Bu ikilinin uyumu çok etkiliydi. 60. dakikaya kadar orta alan ve oyun kontrolü Fenerbahçe'ydi. Lyon ikinci yarı çaresiz risk aldı, öne çıktı. Savunma arkasında bıraktığı derin boşluklara atılan ara pasları Fenerbahçe değerlendiremedi. Etkisiz kalan Talisca ile 11'e 10 gibi oynayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal değişikliği tam zamanında geldi. Skriniar o kadar kötü pozisyon alıyor ki, yenilen golde hatası çok büyüktü. İsmail hocanın skoru korumak, topu önde tutmak için hamleleri doğruydu. Zor oldu ama Fenerbahçe tarih yazdı. Tüm oyuncuları ve teknik ekibi kutlarım. İstanbul'un iki yakasında Şampiyonlar Ligi müziği dinlemek keyif verecek.

Zor maça UEFA'nın özen göstererek deneyimli 44 yaşındaki İtalyan Maurizio Mariani ve uyum içinde VAR da görev yaptığı deneyimli yurttaşı Marco Di Bello'yu ataması doğru. Ancak Mariani bu tecrübeye rağmen maçta faul standardını ve yönetim kalitesini bir türlü oturtamadı. Saçma sapan düdükler çaldı. 47'de Vedat Muriqi'in şutunda Fenerbahçe penaltı bekledi ama Niakhate'nın sağ kolu bedene yakın kapanan destek kol konumunda devam kararı doğru. Hakem sahada penaltı verse de vermese de VAR karışamaz. 71'de Athekame, Lyon'un golü öncesi Brown'a net faul yaparak topu alıyor. Bu seviye hakemler bunu nasıl sahada çözemez! VAR müdahalesi ile 2 dakika seyreder ancak doğruyu bulur… Anlamış değilim! Bu kadar tecrübeye rağmen sahada güçlü bir hakem profili yoktu.