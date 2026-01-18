Transfer başladı başlayalı "Yapacağız" diyorsun ama Berkan'ı apar topar yolcu ediyorsun. 15 gün olmuş, "Biz 28 Ocak'tan sonra transfer yapacağız" diyorsun, Singo ortalıkta yok, Lucas'ın cezalı olduğunu bir ay önceden biliyorsun, 2. Lig ekibi Fethiye karşısında derbiden sonra neredeyse tüm as oyuncularını kullanıyorsun, Sara sakatlanıyor, takımda 3 maç arka arkaya nefes alamadan oynayanlar var. Rakibin 3 önemli futbolcusu yok, teknik direktörü tribünde. 3 puan farkla lider olduğun ligde kazanıp Atletico Madrid maçını düşünmen lazım. Sen ne yapıyorsun bütün hafta? Transferden sorumlu yöneticin Milano'da havaalanında İtalyan gazetecilere "yakalanıyor". Ortaya 20 adamın ismini atıp bir tanesine imza bile attıramıyorsun. Gaziantep maçının kaderini Lucas Torreira'nın yokluğunda orta sahadakilerin performansı belirleyecekti. İlkay bir dizi filmin konuk oyuncusu gibi takılmaya devam ediyor, Lemina ağır ve Yunus "Mertens'i" oynayamıyor. Bol bol geçiş hücumu yiyor, kaleye isabetli şut atamıyorsun. Galatasaray'ı yönetim kuruluyla değil, kardeşi Mehmet Özbek, Serdar Güzelaydın ve Cenk Ergün ile yöneten ve taraftarın önüne de linç öznesi olarak Abdullah Kavukcu'yu atan Başkan Dursun Özbek, liderlik koltuğunda oturan takımını izleyen taraftarların "Yönetim istifa" tezahüratlarını duydu mu acaba? 3 yıl şampiyon olan hoca; transferde yumruğunu masaya vurur, eksiklerini aldırır. Geçmişte basın toplantısında "12 kişiyle mi oynayacağız, daha ne oynadığımızı bile bilmiyorlar" diyen Okan Buruk, dün kulübesindekilere dönüp baktı mı acaba? Buruk'un yakın dostu Kavukcu da Erden Timur gibi "Tutunacak dalım kalmadı" derse buna kim şaşıracak?