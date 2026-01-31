Galatasaray'ın 15 gün önce oynadığı Atletico Madrid'in, benim gözümde kalecisi, orta sahası ve forvet hattı Juventus'un bir adım önündeydi. Üstelik Diego Simeone de eliminasyon turlarını iyi oynayan bir teknik adam. Bu elbette 'Juve iyi kura' demek değil. İlk şart, 13 yıl önce olduğu gibi Juventus'u İstanbul'da devirmek. RAMS Park'taki maç öncesinde ligde lider İnter deplasmanına gidecekler. Galatasaray, cezalı Lemina'nın yerine mutlaka doğru oyuncuyu almalı. Benfica'nın 5 mağlubiyet alıp, play-off'a kaldığı Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, sadece Real Madrid'e mağlup oldu ama Bodo/Glimt dışında da deplasmanda kazanamadılar. Geçen hafta Napoli'ye 3 gol atarken oynadıkları futbol etkileyici. Takımın en büyük yıldızı elbette A Milli Takımımızın oyuncusu Kenan Yıldız.



RÖVANŞA KALIRSA F.BAHÇE'NİN İŞİ ZOR

Avrupa Ligi'ndeki en sert rakiplerden biri Nottingham Forest. Elbette Viktoria Plzen daha iyi kura olurdu. İngilizlerin Premier Lig temposundan gelen ikili mücadele güçleri, işi rövanşa bırakırsan 'Umut Kaf Dağı'nın arkasında kalır' dedirtir. Galatasaray'ın 6 numaraya ihtiyacı olduğu gibi Fenerbahçe'nin de net bir 9 numaraya ihtiyacı var. İkisi de eksiklerini şimdiye kadar tamamlamış olmalıydılar.