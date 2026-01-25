Çarşamba günü kozlarını paylaşacak olan Manchester City ve Galatasaray, dün liglerinin son sırasındaki takımlarla mücadele ederken, İngilizlerin maçı yerel saatle 15.00'te başladı. Galatasaray'ın sınavı ise malumunuz 20.00'de. Sezon başında sıcak hava yüzünden maçları mantıklı olarak geç vakitte oynatan TFF, kış saatlerinde maçları erkene çekmeyi akıl etmiyor. Boş tribünler, bozuk bir zemin, soğuk hava ve toplama kadrosuyla Karagümrük... Galatasaray da Manchester City de doğal olarak rotasyon yaptılar 11'lerinde. Atletico maçının son dakikasında kaçıran adamın dün 30. saniyede "O olmadı bu oldu" golüyle Buruk'un takımı favorisi olduğu 90 dakikada 3 puanı çok erken cebine koymaya kalktı.

Karagümrük'ün golüne kadar oynadıkları futbol 3-0 önde olanın belki oynayacağı futbol. Düşük tempo, pas hataları ve devreye fırça yemeye giden bir 11.

Lucas Torreira gününde değildi, çıktı. İlkay'ın 6'dan ön tarafta 8-10'a kayması oyunu değiştirdi. Oyunu iki asistle tamamlayan İlkay'ın iki net fırsatı da harcadığının altını çizmek lazım. Transferler daha önce yapılmış olsa dün Barış da dinlenirdi mecali olmayan ve kaç maçtır kötü oynayan Yunus da… İcardi girdiğinde Osimhen neden çıkmadı da sorulabilir elbette Buruk'a...

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçı düşünmek ve Atletico Madrid maçının yorgunluğunu hissetmek, bunların hepsi doğal ama her hafta karşınızda Süleyman Hurma'nın ticari girişimi olan aynı zamanda tarihi bir kulübü, Karagümrük'ü bulamazsınız. Tarihe "Galatasaray 3 puan aldı" diye geçecek bir maçtı, daha fazlası değil...