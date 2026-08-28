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BÜLENT TİMURLENK
28 Ağustos 2026, Cuma

BÜLENT TİMURLENK

F.Bahçe, G.Saray’dan daha iyi bir kura çekti

Kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin,Galatasaray'dandahaiyi bir kura çektiğinisöyleyebilirim. 'İçerideBarcelona'yla,deplasmandaParis Saint Germain yada son torbadan AEK ileAtina'da oynamak çokzor' yorumu klişeden başka bir şey değil. Çünkü dünkura çekiminde de gördükki Galatasaray'ınen büyük zorlu rakipleri,1. torbadan DursunÖzbek, 2. torbadanAbdullah Kavukcu, 3.torbadan Eray Yazgan. Kendi içinde kavgası bitmeyenin dışarıda kazanılacak savaşı yoktur. Geride kalan 3 ay gösterdi ki G.Saray'ıniç çekişmeleri deplasmandakiPSG'den dahakorkulu bir rakip.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için baraj 9 puandı. F.Bahçe'ninkadro kalitesiVillarreal, SlaviaPrag ve LASKmaçlarından 9puan alabilmekiçin yeterli. Bunlarda kayıp yaşamazsa üstüne ne yaparsa kâr elbette. Önemlibir nokta da yarın belliolacak fikstür. 3 haftalıkmilli ara öncesinde birŞampiyonlar Ligi maçıvar. Ekim, kasım, aralıkaylarında hem temsilcilerimizinhem de rakiplerininform grafiklerini,sakatlıkları ve cezalılarıbugünden öngöremeyeceğimiziçin büyük harflitahminler yapmamaklazım. İki takıma da hayırlı olsun. Ligdeki yarışla beraber bu kulvardaki mücadele de nefes kesecek.

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