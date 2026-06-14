Aslan’a süper teklif!

Anderlecht Başkanı Verschueren, Başkan Özbek’e “G.Saray çok büyük kulüp. Sizi Avrupa Süper Ligi’nde görmek istiyoruz” dedi. Verchueren ile PSG’nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, Cimbom’u Avrupa Kulüpler Konfederasyonu’na üyeliği için Monaco’ya görüşmeye davet etti

Dün Brüksel'de yer yerinden oynadı. G.Saray, Belçika'nın tarihi simgelerinden Grand Palace Meydanı'nda 26. şampiyonluğu kutladı. Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan sarı-kırmızılı futbolseverler, Brüksel'e adeta akın etti. Başkan Dursun Özbek taraftarlara balkon konuşması yaparken, öncesinde Brüksel Belediye Sarayı'nda kokteyl verildi. Kutlamaların yapıldığı gün G.Saray çok özel bir teklif aldı. Anderlecht Başkanı Michael Verschueren, sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek''e "G.Saray çok büyük kulüp. Sizi Avrupa Süper Ligi'nde aramızda görmeyi çok isteriz" dedi.

'BAŞKAN BİZE CAMAWİNGA'YI GETİR'

Verchueren ile birlikte PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini Avrupa Kulüpler Konfederasyonu'na üyeliği için Monaco'da görüşmeye davet etti. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlarlar, başkan Dursun Özbek'e transfer ricasında bulundu. Bir sarı-kırmızılı futbolsever, "Başkanım Camawinga" diye seslendi. Özbek'in transfer listesinde yer alan Real Madrid'li futbolcunun ismini duyunca keyiflendiği gözlemlendi. Eşi Mesude Özbek ile birlikte taraftarlara balkon konuşması da yapan Dursun Özbek, "Birlik-beraberlik, sevgi iklimimizle beraber şampiyonluklarımız devam edecek. 27. şampiyonluk için hazırlanıyoruz. İnşallah seneye de burada olacağız" dedi.



MERTENS VE CİRO NAPOLİ'DEN GELDİ

ÜÇÜNCÜ şampiyonluk sonunda futbol kariyerine son noktayı koyarak Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens de kutlamalardaydı. Belçikalı futbolcu, organizasyon için sarı-kırmızılı futbolseverlerin çok sevdiği oğlu Ciro ile birlikte Napoli'den Brüksel'e geldi. Başkan Dursun Özbek, Mertens ve oğlu ile uzun süre sohbet etti. Sohbete Brüksel Belediye Başkanı Close de katıldı.

BEŞİKTAŞLIYDI G.SARAYLI OLDU

Dursun Özbek, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'le bir araya geldi. Beşiktaş taraftarı olan Tantekin, Özbek'e siyah-beyazlılar şampiyon olana kadar Galatasaray'ı tutacağına dair söz verdi!