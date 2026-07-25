- G.Saray transferde geç mi kaldı? Bu yönde eleştiriler var. Yoksa bunları tamamen bir sosyal medya heyecanı olarak mı görüyorsunuz?

F.Bahçe, 2025-26 sezonuna başlarken; Kerem, Semedo, Ederson, Asensio, Nene, Alvarez gibi gövdeli transferler yaparken devre arasında da 70 milyon Euro'ya mal olduğu söylenen Kante, Samsun'dan Musaba, Guendouzi ve Sidiki Cherif'i aldı. Beşiktaş; Abraham, Cerny, El Bilal Toure, Uduokhai, Orkun Kökçü gibi oyuncuları transfer etti. Devre arasında da Oh, Agbadou, Olaitan gibi isimlerle takımı takviye etti. G.Saray ise Sane, Singo, kaleci Uğurcan, İlkay'ı alırken Boey, Lang, Asprilla'yı kiraladı ve Nhaga'yı aldı. Sonuç, G.Saray 4. kez şampiyonluğu kazandığı gibi Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıktı, Juventus gibi bir devi eledi, hatta 5 gol attı... Son 16'da Liverpool'u evinde iki kez yendi. G.Saray taraftarlarının "transferler nerede kaldı" diye yönetimi topa tutmasını doğru bulmuyorum. Yeni nesil taraftar, hem sabırsız hem de kolay tüketici. Özbek ve yönetiminin 4 yıl boyunca yaşadıkları şampiyonluklardaki transfer politikasına bakarsak Ağustos sonları-Eylül başı G.Saray'ın transferde zirve yapacağı dönemdir.

FERNANDES, G.SARAY'I İSTİYOR

- On numara transferinde yeni bir gelişme var mı? İsimler çok ama biten bir isim yok. Galatasaray büyük bir ismi İstanbul'a indirir mi yakında?

10 numara transferi ile ilgili gelişmeyi yapmadan önce transfer politikası için iki örnek vereceğim… İcardi, altını çiziyorum 7 Eylül 2022'de PSG'den kiralık olarak geldi, 1 yıl sonra 2023'te 28 Temmuz'da G.Saray'a imza attı. Arjantinli yıldız, 2 şampiyonluğa resmen damga vurdu. Osimhen, 4 Eylül 2024'te kiralık geldi, 30 Temmuz 2025'te G.Saray'la anlaştı. 2 büyük yıldızın ve yönetimin ortak noktası nedir? Eylül ayının başında kiralık gelmişler, Temmuz sonunda da imzayı basmışlar. G.Saray yönetimi 10 numara konusunda da bu politikayı izlemeye devam ediyor. Bruno Fernandes, G.Saray'a gelmek istiyor, G.Saray da oyuncuyu kadrosunda istiyor. Ama 32 yaşındaki oyuncuya 50 milyon Pound'u vermeyi planlamıyor. M.United 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek oyuncu ile ilgili bonserviste indirim yaparsa Fernandes imzayı atacak. Ayrıca Fernandes zora girerse B ve C planları da var!

ÖZBEK ÜLTİMATOM VERDİ

- Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu nasıl bir transfer yolu planlıyor?

Başkan Dursun Özbek, transfer politikasını bizzat yönetiyor. Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk, başkanla sürekli iletişim halinde. Ağustos'un sonu, Eylül başı G.Saray'ın 10 numara, stoper ve bir kanat için hamle yapacağı dönem olacak. Fırsat transferi gerçekleşirse orta sahaya da bir oyuncu alınacak. Eğer Singo, Inter'e giderse sağ beke de bir oyuncu planlanacak. Bence doğru adımlar atılıyor. G.Saray'ın sessiz hareket etmesi, özellikle başkanın transferlerin dışarıya sızmaması için yönetime verdiği ultimatom benim adıma değerli.

KARTAL'IN İLK İŞİ 11'İNİ BELİRLEMEK

- Fenerbahçe ilk Avrupa maçını oynadı, zor da olsa kazandı. Nasıl buldunuz? Işık gördünüz mü takımda? Tur şansı nasıl?

24 yabancısı olan F.Bahçe'nin öncelikle istikrarlı ilk 11'i belirlemesi gerekir. İsmail Kartal hocanın çalışmaları öncelikle bu yönde olacaktır. Avrupa maçında etkili oynadılar, müthiş bir taraftar desteği ve sevgisi vardı. Ancak rakip Gornik çok zayıf olmasına rağmen F.Bahçe skor olarak daha yüksek sayılara ulaşmalıydı. F.Bahçe'nin takım kalitesinin turu geçecek güce sahip olduğunu düşünüyorum.

SALAH GELİRSE RENK KATAR

- Beşiktaş, Avrupa'da kazandı, gözler Salah transferinde... Beşiktaş'a neler katar?

Beşiktaş'ın rakip 10 kişi kaldıktan sonra ortaya koyduğu futbol izleyenleri mutlu etti. Midtjylland, parlayan bir kulüp. Beşiktaş'a karşı uzun süre 10 kişi oynadılar. Ancak çok fazla pozisyon verdiler. Beşiktaş'ta Nübel, Cerny, Orkun'u çok beğendim. Şampiyonluk yarışı içinde Beşiktaş net olacaktır. Salah, bir dünya yıldızı ve marka. 34 yaşında olduğunu hatırlatırım. Liverpool'daki son senesinde çok fazla forma şansı bulamadı ve kulübede fazla oturdu. Dünya Kupası'nda da ön plana çıkamadı. Raket gibi sol ayağı olan Mısırlı yıldızın transferi gerçekleşirse Beşiktaş'a ve lige ciddi renk katar.

HACIOSMANOĞLU GERİ ADIM ATMAZ

- Yabancı kuralı değişmedi. 10+4 için ne dersiniz?

Ben 14 yerli, 14 yabancı sisteminin doğru olduğunu hep savundum. Amaç Türk oyuncusunu korumak üzerinedir. TFF'nin, 2 sene önce gündeme getirdiği bu kuralı değiştirmemesini bu saatten sonra doğru buluyorum. TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu da geriye doğru asla adım atmaz. Amaç, gençlerin getirilip sonra başka kulüplere transfer olmalarını sağlamak. Yaşı çok büyük oyuncular için Türkiye maalesef son durak oluyor. Ayrıca bir bilgi; "18 takım kuralın değişmesini istiyor" sözüne katılmıyorum. 4 büyükler dışındaki takımlar, 10+4 değişmesin diye Kulüpler Birliği'nde açıklama yapmış.