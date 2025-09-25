Havasından mı suyundan mı nedir F.Bahçe'de göreve gelen teknik direktörler çılgınlık yapmaya bayılıyorlar. Tedesco'nun dün gece sahaya sürdüğü ilk 11 kesinlikle akıl işi değil. Birbirleriyle hiç oynamamış 3 orta saha, üstelik sağ bek Semedo bu bölgede, yanında da ikinci ön libero olarak sahaya çıkan fizik kalitesi yetersiz kaliteli oyuncu Asensio. Yapısına uymayan sağ bekte Çağlar, sağ önde de ne yaptığı belli olmayan topla kavga eden Nene. Bu takımın futbol oynaması mümkün mü? Zaten ideal kadroyla da çıksan takımda sorunlar var. Hem oyun açısından hem fiziksel olarak. Takım gün geçtikçe kondisyon açısından iyiye gideceğine tam tersi oluyor. Örneğin; sezon başı fişek gibi gelen Brown sadece idare etmeye başladı. Kerem'de düşüş var, nerede Benfica'daki Kerem. Varlığı yokluğu belli olmayan En-Nesyri. Tedesco ilk yarıdaki sıkıntıyı görüyor, devrede oyuncu değiştirmiyor. Sonuçta son derece vasat bir rakip karşısında sahada hiçbir varlık gösterilemeden 2 farklı yenilgiyle dönüldü. Benim bu yaptığım eleştirilerin belki de medyadaki tüm yazarlar çok benzerini yazacaklar. Bu da Tedesco'nun ne kadar büyük bir harakiri yaptığının göstergesi olacak. İşin kötü yanı fiziksel ve teknik olarak gidişat kolay yoluna girmeyecek durumda.