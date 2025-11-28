Bütün dünyada bazı teknik direktörlerin özel takıntıları var. Bu takıntılar işe yaramasa da ısrar ederler. Bir örnek de Tedesco... Sezon başından beri vurguluyorum; çok yetenekli de olsalar fizik güçleri yeterli olmayan, devamlılıkları olmayan, pres özellikleri yetersiz kalan iki oyuncuya birden orta sahada görev vermek atletizme dönen günümüz futbolunun istediği ilkeye zıt kutup teşkil ediyor. Dün geceki Asensio-Talisca birlikteliği… Tabii ki, 15-20 dakikalık sürelerde birlikte oynayabilirler. Fenerbahçe, ilk değişikliklere kadar sahada son derece pasif bir görüntüdeydi. Hücum gücü çok sıkıntılı, tempo çok düşük, takım savunması arızalı. Tedesco, arkadan hamlelere başladı. Önce üç değişiklik birden yaptı, bunlardan bir tanesi Asensio'ydu. Sonrasında ilginç bir takım tertibi oluştu. Oğuz orta sahada, Brown sol açık… Genç Yiğit Efe sakatlandıktan sonra bu kez orta saha; Semedo, Oğuz, Talisca oldu. İlk değişikliklerden sonra Fenerbahçe skor dezavantajına düştü. Buna rağmen beraberliği bulduğu gibi, son bölümde görev yerleri tamamen değişik futbolculara rağmen tek kale oynadı. Tedesco'nun yaptığı ilk 11 tercihi neyse ki üç puan kayıpla bitmedi. Bir önemli görüşüm daha var; Duran'ın ne yaptığını anlamak mümkün değil. Güçsüz bir Duran'ın her zaman kırmızı kart potansiyeli olduğunu söyledim. Dün o da gerçekleşti. Dünkü maç bence eğer Tedesco'yu ders niteliğinde olmazsa, derbi rakibinin eksiklerine rağmen çok zor geçer. Ferencvaros teknik direktörünün takımının en başarılı oyuncusu Yusuf'u oyundan alması da doğrusu çok ilginçti.