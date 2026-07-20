Dünya Kupası finalinde İspanya uzatmada attığı golle şampiyon oldu… Şunu belirtmek gerek ki İspanya çok güçlü bir takım. En önemli özellikleri oturmuş, inanılmaz pas trafikleri. Buna rakipler bir türlü çare üretemiyorlar. İkinci büyük özellikleri de istedikleri gibi top kullanıp kaptırdıkları anda da müthiş bir takım presi uyguluyorlar. Yani hem oynuyorlar, hem oynatmıyorlar. Finalde de bunu gördük. Arjantin takımı kaleye gidemedi. Gole yaklaştıkları an 119 ve 120. dakikalar… Onun dışında kaleyi göremediler. Bu tabi Arjantin açısından çok önemli bir olumsuzluk. Böyle bir takım rakibi ne kadar güçlü olursa olsun hücumda kısır kalmamalıydı. Diyeceksiniz ki bu kadar üstün oyunda İspanya neden golü zor buldu? Çünkü Arjantin'in bu maçtaki tek artısı iyi savunma yapmasıydı. Bunu blok halinde fazla gömülmeden iyi yapınca İspanya'nın pozisyon bulmasını mümkün olduğunda azaltabildiler. Sonuçta İspanya zafere ulaştı. Kutlamak gerek. İspanya hocası Luis de la Fuenta çok pasif bir görüntüde olan Baena'yı çok geç çıkardı. Niko Williams girdikten sonra İspanya'nın hücum gücü daha da şekillendi. Bir önemli notum da şu; her zaman vurguluyorum futbolda sistem çok önemli. Hiçbir zaman büyük bir takım tek bir yıldıza endeksli olamaz. Şampiyonada formsuz bir Yamal'a karşı kazandılar. Bir başka örnek de Messi. Takımı organize olamayınca Messi de sahada kayboldu.