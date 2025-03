Dünya çapında işler yaptım futbol kadar ses getirmedi!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dün kutlanırken, TFF Başkan Vekili Kavak’la futbolu konuştuk: "Birçok uluslararası organizasyona seçilen ilk Türktüm, alanımda birçok ödül aldım ama yansımaları hep lokal oldu. TFF yönetimine girince telefonlarım susmak bilmedi. O zaman anladım ki gerçekten bu futbol konuşulduğundan da popülermiş." "Bir kadın olarak, kadın doğum gibi çekişmeli bir dalda üniversite hastanesinde ana bilim dalı başkanı olmak, başhekim olmak, kurucu rektör olmak kolay şeyler değil. Ben mücadeleye alışkınım."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, alanında başarılı bir doktor… Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji konusunda sadece Türkiye'de değil dünya çapında ses getiren başarılı bir isim. Yılın Bilim Kadını ve Üstün Başarı ödülleri olan Kavak, bizi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Academic Hospital'da konuk etti. Erkeklerin dünyasında kadın olmayı ve futbolu konuştuk.

Sayın Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile yollarınız nasıl kesişti ve sizi yönetime girmeye nasıl ikna etti? Sonuçta büyük sorumlulukları olan, yoğun bir insansınız?

Sayın Başkan'a saygım ve sevgim sonsuzdur. Ondan gelen her şey bizden kabuldür. Eğer Sayın Hacıosmanoğlu bana bir şey söylediyse, onu ben hemen kabul ederim. Asla ikiletmem. Böyle bir şey gündeme geldiğinde de hiç düşünmeden kabul ettim. Benim için de büyük bir şeref ve büyük bir onur. Başkanımız çok adil, çok kişilikli, son derece dürüst ve çok iyi bir insandır. Çok zeki bir yöneticidir. Futbolun içinden gelen, futbol aşığı ve futbolun sorunlarını çok iyi bilen bir yönetici. Bunların altını özellikle çiziyorum. Böyle bir insandan teklif geldiğinde de ikinci kez düşünmedim.

Futbol dünyasına girerken beklentileriniz neydi, nasıl bir ortam buldunuz?

Futbolun popüler olduğunu biliyordum da bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ben daha önce ses getirecek dünya çapında bir sürü organizasyonlara seçildim ve bunlara seçilen ilk Türktüm. Fakat yansımaları hep çok lokal oldu. Beni yüzlerce insan arayıp tebrik etmedi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na girince inanın bana telefonlarım susmadı. O zaman anladım ki gerçekten bu futbol konuşulduğundan popülermiş. İnsan başına gelince anlıyor.







JİNEKOLOGLUK EN YÜCE MESLEK

Başkan Hacıosmanoğlu'nun eşinin jinekoloğu olduğunuz için yönetime alındığınız yorumları yapıldı. Bu sizi nasıl etkiledi? Ne düşündünüz?

Ciddiye bile almadım, çünkü eşinin jinekoloğu değilim. Ayrıca jinekolog olmak işin esası. En yüce meslek. Bütün futbolcuları da bir jinekolog dünyaya getirdi. İkinci olarak bizim bir de kadın milli takımımız var. TFF denildiği zaman herkesin aklına erkek milli takım geliyor ama kadın milli takımımız da var. Kadınların yönetim kurulunda olması bu bağlamda da çok önemli. Kadın olayını ekarte edemezsiniz. Benim jinekolog doktor olmak dışında ekstra yaptığım alanlarım var. Öncelikle bir iş kadınıyım. Academic Grubun yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Geçmişte yöneticilik de yaptım. Kurucu rektör oldum, uluslararası arenada da dünya bilim ve sanat akademisi yönetim kurulu üyeliği yaptım. Akademiye seçilen ilk Türk benim. Kadın doğumla ilgili uluslararası alanda hiçbir Türk doktorun giremediği organizasyonlara giren Türk doktoru oldum. Yurt dışıyla bağlantılarım, yurt dışı komiteler, yurt dışı organizasyona seçilmem ve orada görev almam futboldan çok öncesine dayanıyor. Yani ne görev aldıysam bu, yıllarca verdiğim emeklerimin karşılığıdır.



KADIN VARSA NEZAKET VARDIR

Hem kariyer yapmış hem de anne olmuş bir insan olarak kadınlara nasıl bir mesaj verirsiniz?

Kadınlar her alanda olmalı; mottom bu. Futbol, erkek egemen diye kadınlar burada olmamazlık yapmamalı. Kadının varlığı her etkinlikte önemli. 10 erkeğin olduğu bir toplulukta iki hanımın olması erkeklerin davranışlarına nezaket veriyor. Futbolda; yönetim ve oyuncu bazında daha fazla kadın olacağına ve başarılı işlere işlere imza atacağımıza inancımız sonsuz. TFF'de 13 yöneticiden 7'si kulüp sahibi ya da kulüp başkanlığı yapmış. Ben TFF'nin yaptığı işlere güveniyorum. Çünkü sorunları biliyorlar.







KIZLARIMIZA KAPI AÇMALIYIZ

Bir kadın yönetici olarak Türkiye'deki kadın futbolunu nasıl buluyorsunuz?

Türkiye'de de inşallah kadın futbolu yakın zamanda bir sıçrama gösterecek. Özellikle doğudaki çocuklarımıza, genç kızlarımıza temel eğitimden itibaren bunu verebilirsek onların hayatlarında çok yeni kapılar açabiliriz. Genç kızlar voleybola yöneldi, voleybol milli takımımız ne kadar büyük bir ivme yakaladı. Kadın futbolu neden böyle olmasın? Takımların nasıl altyapı çalışmaları var. Hevesli kızlarımız var ama olanak bulamıyorlar. Bakanlığın da desteğiyle olacak işler, sadece TFF ile iş bitmiyor. Şunu da belirteyim, kadın futbolu çok zevkli. Ben maçlarına gidiyorum. Müthiş bir mücadele var.



BU OYUNDA KADININ BAKIŞ AÇISI ÖNEMLİ!

Kayserispor'da Sayın Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak öne çıktı. Sayın Lale Orta, MHK'nın ilk kadın başkanıydı. Ama devamı gelmedi. Erkekler kadınları bir şekilde sindirip, kaçırıyorlar mı?

Kadın futbolu başarılı oldukça, kadınlar futbolun içinde daha fazla olacak. Futbol erkek egemen bir topluluk, özellikle Türkiye'de. Bir kadın bakış açısının yönetimde olması bence çok anlamlı. Keşke sayılar artsa. Kulüp başkanları kadın olsa, yönetimlerde sayılar daha fazla olsa. Oralarda arttıkça federasyondaki sayı da artacaktır.

Ülkemizde kadın ölümleri çok fazla. Sizin de 'Kadın olmak ve Ötesi' diye bir kitabınız var. Kadın olmanın ötesi nedir?

Rol model kadınların sayısının artması, Türk toplumuna örnek teşkil edeceği için büyük anlam taşıyor. Genç kızlar rol model kadınları görürlerse ki- sanatta, iş dünyasında, akademik dünyada, bilim dünyasında çok başarılı hanımlar var- bu tür rol modellerin olması kadınlarda 'Ben de yapabilirim' duygusunu ortaya çıkaracaktır. 'Yapabilirim' diyen çok fazla çocuk var ama imkânları olmadığı için adım atamıyorlar. Devlet ve yönetimler burada önemli.







DANIŞMANIM OĞULLARIM

Futbol dünyasına girmeden önce futbolla ilginiz nasıldı?

Spora her zaman yoğun bir ilgi duydum. Gençken turnuvalara katılacak kadar tenis hikâyem var. 40'lı yaşlardan sonra pilates ve yogaya yöneldim. Spor öyle bir şey ki bir dalını severseniz her dalına karşı eğilim oluyor. İki tane de oğlum var. Eşim de futbola çok düşkündür. Biz hafta sonları ailecek futbol maçlarını izleriz.

Evdeki herkes aynı takımı mı destekliyor?

Herkes farklı bir takımın taraftarı. Büyük oğlum (Mehmet) New York Syracuse Üniversitesi'nde ki dünyanın en iyi 20 üniversitesinden biridir, orada spor yönetimi okudu. O kadar futbola meraklı. 13 yaşındayken Arsenal'in futbol yaz kampına gitmişti. Küçük oğlum (Hasan) da futbola düşkün. Onlar bana danışmanlık yapıyorlar.

Hangi takımı tutuyorlar diye sorsam?

Onu söylemeyeyim. Zaten beni etkilemez onların tuttukları takım.

Peki onlar küçükken tartışmalar yaşandığında bir anne olarak nasıl ayırıyordunuz?

Futbolda tatlı çekişmeler olmalı zaten. Bu çekişmeler güzel.



FUTBOL PAHALI BİR İŞ

Futbol dünyasında rakamlar inanılmaz boyutlara geldi, kadın futbolu bu pastadaki payı nasıl büyütür?

Reklam gelirleri vs.. Para geliyor ama çok da büyük paralar değil. Futbol çok da masraflı bir şey. Milli Takım'ın bir organizasyonu, maçlar büyük maliyetler. Başkanımız harcamalar konusunda son derece tedbirli ve çok dikkatli. Yönetim kurulu olarak harcamalara çok dikkat ediyoruz. Daha bir toparlandı gibime geliyor TFF. Yönetimlerin en büyük vazifesi devraldıkları kurumları kârda bırakmak. Onu iyi biçimde idare edip, borç ve alacak dengesini düzenlemek. Bu işten yüzümüzün akıyla çıkmak bizim en büyük hedefimiz. Bir pozisyona geldiyseniz en iyisini yapacaksınız ki bu devlette de olabilir, bir iz bırakasınız. İnsanların hayatına dokunacaksın. Hayatın başka bir anlamı yok zaten. Yaptığımız işlerde biri, 'Allah razı olsun' demişse belki onun duasıyla bunları başarıyoruz. Ben buna inanırım.







ŞAMPİYONLUK DOĞUM GİBİ ZORLU BİR SÜREÇ

Siz alanında isim yapmış bir kadın doğum doktorusunuz. Bir can dünyaya getiriyorsunuz. 9 aylık sancılı süreçler. Şampiyonluk yarışını da doğuma benzetebilir miyiz?

Hemen hemen 9 ay süren zorlu bir mücadele ile sonuca ulaşılıyor. Aslında bu benzetme çok yerinde ve güzel oldu. Aynen bir çocuğa hamileliğin başlangıcıyla birlikte 40 haftalık bir süreç. Futbolda da böyle maceralı bir süreç söz konusu. Sıkı takip lazım. Nasıl hamileliğin her anını takip ediyoruz sorun yaşanmasın diye, futbolda da sıkı takip önemli.



EN KOLAYI HAKEMİ SUÇLAMAK

Kanayan yara hakemler. Yabancı bile geldi. Neden kadın hakemler Süper Lig'de maç yönetmiyor?

En başarılı takım da en başarısız takım da hakemden şikâyetçi. Kimse memnun olmuyor. En kolay suçlanacak alan burası olduğu için eleştiri hakemler üzerinden gidiyor. Bu üzücü bir olay. Oysa çok genç ve başarılı hakemlerimiz var. Kadın hakem sayısının artmasını çok önemsiyorum. Kadın futbolunun trendinin artmasıyla bunun da artacağını düşünüyorum.



TÜRKİYE'DE FUTBOL HEKİMLİĞİ ÇOK GELİŞTİ

Futbol Federasyonu'nda sağlık işlerinden sorumlu yöneticisiniz aynı zamanda. Türkiye sağlık konusunda ne aşamada? Türkiye'de futbol hekimliği çok gelişmiş durumda. Herkes ameliyat olmak için bize geliyor. Sağlık kurulumuz çok donanımlı. Hocalarımız da hepsi değerli bilim insanları, etkin doktorlar.

Sakatlıkları önlemek için ön bir tedbir var mıdır?

Zemini bir kenara bırakırsak önce futbolcuların kendi sağlıklarına dikkat etmesi gerekir. Her kulübün donanımlı sağlık kuruluşlarıyla sponsorluk anlaşması var. Check-uplarının yapılması, yediklerine içtiklerine dikkat etmeleri gerek. Futbolcu sağlıklı olursa sakatlık oranı düşer.



YÜZÜNDEN SAĞLIK FIŞKIRIYOR

Ronaldo 40 yaşında hâlâ oynuyor ve sakatlıkla da gündeme gelmiyor. Kendine bakmaya iyi bir örnek galiba.

Kendisiyle tanıştım Monaco'da, nasıl sırım gibi bir insan. Baktığınız zaman bu adam yıkılmaz izlenimini alıyorsunuz. Yüzünden sağlık fışkırıyor. Ronaldo'nun büyük bir timi var sadece kendisiyle ilgilenen. Masajcısı, psikoterapisti, adam kocaman bir orduyla çalışıyor sadece bedenine bakmak için. Ronaldo çok uç bir örnek ama bizim futbolcularımızın da bunu yapamayacağı anlamına gelmez.