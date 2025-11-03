Ahmet Türk çözüm süreci hakkında net konuştu: Terörsüz Türkiye için güçlü bir irade var

DEM’li Ahmet Türk: Çözüm süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklediği için ilerliyor. Ahenk içinde çalışan bir devlet ve iktidar var

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, geçmişteki gibi olmadığını ve daha farklı ilerlediğini kaydeden DEM partili Ahmet Türk, Abdullah Öcalan ile ilk görüşmelerinde de ne kadar samimi şekilde barışı istediğini gördüğünü söyledi. 'İçinde bulunduğumuz süreç toplumumuzun halkların ortak demokratik değerlerde buluşma projesidir' diyen Türk, bunun için de hukuki zeminin sağlanması gerektiğini belirtti. Tuba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, "Bir ulusalcı kesim var, bunlar sürecin barışa evrilmesinden rahatsız olduğunu görüyoruz, televizyon programlarına çıkardıkları aktörlerden bunu rahat fark ediyoruz" dedi. Türk, kendine sosyal-demokratım diyen anamuhalefet partisinin toplumsal barışın sağlanmasında aktif bir rol oynaması gerektiğini söyledi. "Özgür Özel, tabanına göre daha iyi bir yerde duruyor, Babacan bu konuda demokrat bir tavır sergiliyor, Davutoğlu çözüm yönünde ön açıcı bir irade sergiliyor" diyen Türk, süreci eleştirenlerin de çıktığını ancak bu sürecin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

● "Neler yaşandığının farkında değiller"

"Bu projeyi sadece PKK'nın silah bırakması olarak görmemek gerekir, bir Türk-Kürt kardeşliğinin ötesinde Ortadoğu'nun demokratikleşmesinin önünü açacak büyük bir proje olarak görülmesi gerekir" diyen Türk, Kürt sorununu çözmüş olan bir Türkiye'nin Ortadoğu'nun demokratikleşmesine çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. "Çözüm sürecini büyük bir fotoğraf olarak bakmak lazım, hangi düşüncede olursanız olsun ama çözüm sürecine katkı sağlamak gerekiyor" diyen Türk, Türkiye'de apolitik bir kesim olduğunu ve bunların hala Kürtler yoktur dediğini belirtti. "Neler yaşandığının farkında değiller, süreci bu kesime de anlatmak lazım" diyen Türk, bu sürecin sadece Kürtlerle ilgili bir süreç olmadığını bir Ortadoğu süreci olduğunu iyi anlatmak gerektiğini belirtti.

● "Erdoğan'a önemli görev düşüyor"

Kürt meselesi yüz yıllık bir sorun, böyle bir sorunu devletin tüm kurumlarında hakimiyeti sağlayan bir lider çözebilir diyen Türk, bu anlamda Sayın Erdoğan'ın hakimiyetinin olduğunu söyledi. İki dönem CHP'de vekillik de yaptım. CHP'yi bir bütün olarak değerlendirmek doğru değil. Parti için süreci destekleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ama sanki süreç başarıya ulaşınca bizim bir yere angaje olacağız gibi düşünen insanlar da var. Bu bir yanılgı. Sürecin başarıya ulaşmasını istemeyenler var. Özgür Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri. Özgür Özel'in tutumunu yapıcı buluyorum.

● "Türkiye çok önemli bir sürece girdi"

Türk, "Yıllardan beri demokratik siyasetin güçlenmesini silahın yerine demokratik siyasetin büyümesi konusunda hep çaba gösterdik. 12 Eylül'ü, 90'ları yaşadık. Ben yıllardır 'bizimle konuşabileceğimiz son kuşağız, bizim kuşakta ortadan kalkarsa bu konuşabilecek kimseyi bulamazsınız' dedim. Yıllardan beri toplumsal barışın sağlanması için çaba gösterdik, hiçbir zaman buna inancımızı da kaybetmedik. Kardeşliğin, barışın olacağına olan umudumuz bizi ayakta tuttu. Çünkü inanç olduğu zaman her türlü çabanın içinde olursunuz, beslersiniz, fedakârlık yaparsınız, büyütürsünüz. Geçmişi, yaşananları bilmeyenler ise ne bu fedakarlığı yapar ne de geçmişi doğru biçimde günümüze aktarabilir. Çok değerli arkadaşlarımızla birlikte barış için mücadeleyi sürdürdüğümüz. Daha önceki çözüm sürecinde de MİT Başkanı ve İçişleri Bakanımızla görüşmüştük. Yani o sürecin sancısız geçmesi için çaba sarf etmiştik ama sonuca ulaşmamıştı" diye konuştu.

FETÖ SABOTE ETTİ

● Daha önceki çözüm sürecinin başarıya ulaşmamasında FETÖ'nün etkisi olduğunu düşünüyorum. Gülen cemaati o dönemde devletin birçok kademesine sızmıştı. KCK Davasında bu çok açık şekilde ortaya çıktı. Davalara bakan yargıçların, savcıların çoğunun Gülen cemaati gruplarından geldiği ortaya çıktı. O dönemde hükümet de hazır değildi. Şimdi süreç geçmişteki gibi değil. Daha farklı ilerliyor. Zaten Öcalan ile ilk görüşmemizde de ne kadar samimi şekilde barışı istediğini gördük.

ÖFKELERİ BAĞIŞLAYALIM

● Trabzon'daki annenin de Şırnak'taki annenin de acıları yüreğimizi yakıyor. Her ölen insan büyük bir kayıptır. 40 binden fazla insanın can verdiği bir soruna iki taraflı bakmak lazım. Ölen herkes bizim kaybımız. Evladını yitirmiş, kardeşini yitirmiş insanların acılarını anlamak lazım. Meseleye dengeli şekilde bakmamız gerekiyor. Yarım asırdır kan ve gözyaşı Türkiye'nin hangi bir karış toprağına dökülmedi ki.Ama lütfen artık hepimiz kırgınlıklarımızı ve öfkelerimizi barışa bağışlayalım.

DEVLET BEY SAHİPLENİYOR

● Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik kararlı bir tavrı var. Devlet bey çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bir devlet aklıdır bu duruş. Süleymaniye gittiğimizde arayıp teşekkür etti. Kendisi ile ilk cezaevinden çıktıktan sonra havalimanında karşılaşmıştım. Kendisini ziyarete gidememiştim ama kendisine teşekkür telefonu etmiştim. Kendisi ile aynı okuldanız. Devlet beyi yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum.

MUSTAFA KEMAL'DEN SONRAKİ EN ETKİLİ LİDER ERDOĞAN

● Ahmet Türk, "Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Her şeyi hesaplıyor, gelebilecek eleştirileri bile göz önünde bulunduruyor. Sürecin başında bu komuyla ilgili düşüncelerini çok fazla kamuoyuyla paylaşmadı ama son zamanlarda süreci sonuna kadar destekleyeceğini açıkça ifade etti" dedi.

● "Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu' diyen Türk, devletin içinde eskiden çok daha farklı düşünen odakların olduğunu ama şimdi hem iç nedenler hem dış faktörler nedeniyle çözümüm zaruri olduğunu düşünen devlet içinde güçlü bir eğilim olduğunu söyledi. "Güçlü bir siyasi konsensüs var" diyen Türk, burada da yürütme erkinin başında olan Sayın Erdoğan'a önemli bir görev düştüğünü söyledi.

● Türk, "Cumhurbaşkanımız DEM heyetiyle görüştü. Ben de özellikle Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum. Bölgede büyük bir Ortadoğu projesi var. Bu Türkiye'nin lehine proje. Başka ülkelerin müdahalesi yerine Türkler ve Kürtlerin bir araya gelerek, neler yapılabilirinin kararını vermeli. Türkiye, oradaki Kürtlerle de görüşmeli. Ahmet Şara ile görüşülsün ama oradaki Kürtler'le de görüşülüp fikri alınmalı bana göre" diye konuştu.

AKİL İNSANLAR LİNÇ EDİLMİŞTİ...

● Ne yazık ki her zaman savaştan yararlanan kesimler de çıkıyor. Sadece Türkiye'de değil bu durum. Mesela silah tüccarları savaştan besleniyor Amerika'da. Çözüm sürecini büyük bir fotoğraf olarak bakmak lazım. Hangi düşüncede olursanız olsun ama çözüm sürecine katkı sağlamak gerekiyor. Türkiye'de apolitik bir kesim var, bunlar hala Kürtler yoktur diyor. Neler yaşandığının farkında değiller. Bu sürecin sadece Kürtlerle ilgili bir süreç olmadığını bir Ortadoğu süreci olduğunu iyi anlatmak gerekiyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

● PKK'nın silahların yakılması töreninde duygusal bir an yaşadım. Öcalan'ın bu sürecin başında bunu herkesin sahiplenmesi gerektiğini ortaya koyması çok önemli bir andı benim için. PKK'nın silahların yakılması töreninde duygusal bir an yaşadım. Silahların bırakılmasını talep eden bizdik. Silahlı mücadelenin artık yerini demokratik siyasete bırakması gerektiğini düşünüyorduk. Beni en fazla sevindiren ve heyecanlandıran buradan giden heyetlerin coşkuyla karşılanmasıydı. Duygusal anlar yaşandı.

SIRRI'YI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

● Sırrı Süreyya Önder'i yakın zamanda kaybettik. Bizim için büyük bir kayıp. Hizmetlerini, çabalarını asla unutmayacağız. Bugün herkes biliyor ki, Sırrı sadece bu ülkenin barışını, demokratik geleceğini esas alan bir insandı. Bizim için çok değerliydi, Türkiye halkı için çok değerliydi. Cenazesinde de Türkiye'nin birçok kesiminden insan var. Buna baktığımızda bile Sırrı'nın barışçıl bir aktör olduğu ortaya çıkıyor.

SAĞLIĞIM İYİYE GİDİYOR

● Sağlığımız nasıl? Kanser tedaviniz devam ediyor değil mi?

Evet, tedavim iyi gidiyor şükür. İmmünoterapi başladılar, 21 günde bir serum veriyorlar.