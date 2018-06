Yıllar önce tatil için Belçika'ya gitmiştim. Sevgili Ahmet'in (Kışlalı) kızı Dolunay, Brüksel'de fevkalade popüler olan bir Türk Lokantası açmıştı.

Brüksel, Avrupa Birliği'nin merkezi olmuştu.

Kendisini birleştirmeyi başaramayan Belçika'nın başkenti şimdi Avrupa Birliği'ni sağlayacaktı bakar mısınız?.

Flamanlar ve Vallonlar vardı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu yapay devlette. Flamanlar, Felemenklilerden geliyorlar ve kendi dillerini konuşuyorlardı. Vallonlar ise, Fransız kökenliydi ve dilleri Fransızca'ydı..

Ülkede iki ırk, iki dil vardı, resmi.

Daha evvel maçlar dolayısıyla gittiğim ve goblen işlemeleri dışında görecek ve anlatacak pek şey bulamadığım Brüksel'de sıkıldığım için civarı gezmeye karar verdim..

O sırada bizim takımların maçları sayesinde adını öğrendiğim Brüj kenti çok yakındı. Dolunay "Oraya gidince sakın Brüj deme.. Aynen yazıldığı gibi Brugge diye oku" dedi. "Fanatik bir Flamana çatarsan başın derde girebilir.."

Yol boyu iki yandaki yön levhalarına bakıyorum. Hepsi iki dilde.. Yukarda Flaman aşağıda Fransızca..

Şehre geldim. Meydanda güzel bir kafe var, kaldırımda oturdum..

Garson geldi..

Üç beş kelime Fransızcam var ya..

"Une cola s'ilvous plait" dedim. "Bir Cola lütfen.."

Adam bana biraz sert, uzaydan gelmişim gibi baktı. Öyle duruyor.. O zaman ampul yandı. Herif Fransızca konuşmama kızdı. Anlamazdan geliyor.. Yahu "Cola" dedim bir defa.. Uganda'da bile anlarlar. Herif öküz gibi bakıyor..

"Cola please" dedim, İngilizce.. Yumuşadı. Gitti getirdi.

Döndüm Dolunay'a anlattım başıma gelenleri..

"Belçika'nın sonu karanlık. Bunlar birbirlerinden o kadar nefret ediyorlar ki, ülke her an bölünebilir" dedi..

Şimdi Belçika'nın Türkler aleyhine konuşan ve Türkçenin yasaklanmasını isteyen hem de Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir, işte bu Flaman ırkçılarının aşırı sağ milliyetçi partisinden.

Flaman aşırı ırkçılarının milletvekili, bir Türk düşünebiliyor musunuz?.

Sayıları hayli fazla olan Türklerin oylarını Vallonlara kaptırmamak için almışlar belli.. Zuhal de koltuk koruma yalakalığının doruklarında, aslını inkâr ediyor.

Alenen, resmen, "Türkler benliklerini unutsunlar" diyor. Bunun yolu da dinlerinden ve dillerinden vazgeçmeleri. "Müslümanlık ve Türkçe yasaklansın" diyor, utanmadan, sıkılmadan..

Okullarda öğleden sonraları isteyenler için Türk Hocalar Türkçe ders veriyorlar.

"Bu dersler yasaklanmalı" diyor.. Ülke okullarında ayni şekilde öğleden sonraları İbranice ve Lehçe dersler de verilirken onları görmezden gelerek. Onun derdi kendi kanı, kendi ana dili ile sadece..

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, hem de Diyarbakır'da, onu dinleyen Kürt asıllı çoğunluğa "Türkçe ne kadar kıymetliyse, anadiliniz Kürtçe o kadar değerlidir" diye haykırırken, bu "Sözde" Türk, bu terbiyesiz kadın, hem de bölünmüş, hem de iki ayrı dil konuşan Belçika'da yaşayan Türklerin ana dillerini unutmalarını, Belçika'ya entegre olmalarını istiyor.

Bunu Almanya, Fransa ırkçıları dese anlarım.. "Almanca, Fransızca konuşsun" herkes derler a...

Sen Terbiyesiz Zuhal!. Türkçeyi unutsun istediğin Türkler, Belçika'da nece konuşacaklar peki?.

Belçikaca diye bir dil yok.. Flaman mı olacaklar senin gibi, yoksa Vallon mu?.

Flamanca mı konuşacaklar, Fransızca mı?.

Sen daha onu çözememişsin.. Sen ve senin gibi ırkçı (!) faşolar Belçika'yı parçalanma aşamasına getirmişsiniz. Ülke üçe bölünmüş. Vallon bölgesi. Flaman bölgesi ve sadece Brüksel'den ibaret serbest bölge.. Bu perişan haritada, bu 2. Dünya Savaşı'nı kazananlar tarafından kurulan sahte devlette, Türkler ne olsun istiyorsun?.

Senin gibi Flaman mı?. Yoksa bukalemun gibi, hangi bölgede iş buluyor, yaşıyorlarsa, ondan mı?.

Aynaya bak da söyle terbiyesiz kadın!.

Senin gibi asıllarını inkâr eden haramzadeler olsun istiyorsan, oradaki Türkler, hangisini seçecekler, Ana Dili bile olmayan ülkende?.

Hangisinden Utanmaz Yalaka?.