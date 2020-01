Dün kitap ekimizde okudunuz..

2020 Ömer Seyfettin Yılı.. Çok güzel anlatmışlar, çocukluk ve gençlik sevgilimi.. Bir kitabı elime geçti mi, su gibi okur, bitirmeden bırakmazdım, saf temiz Anadolu Türkçesiyle yazan ve harika anlatımı ile beni büyüleyen büyük ustayı..

Kitap ekinde bir de müjde var..

Bizim Turkuvaz kitap geçen yıl Üstad'ın üç kitabını, Asilzadeler, Gizli Mabet ve Bomba'yı yayınlamıştı. Bu yıl Ömer Seyfettin Külliyatı'nın geri kalanlarını da basacaklarmış..

Benden de bir katkı.. Daha evvel de söz vermiştim zaten..

İşte 2020 Ömer Seyfettin Yılı'nda "Yalnız Efe!."

*

Sabahtan beri yürüyorduk. Düşe kalka geçtiğimiz sarp keçi yolları bazen sel yarıkları içinde kayboluyor, bazen sık fundalıklardan ayrılarak, dibinde sivri sivri çam tepeleri görünen karanlık çukurlara sapıyordu. Ayı avına gidiyorduk.

Kılavuzum Kum dere köyünün en namlı nişancılarındandı. Beraber tırmanacağımız yüksek ormanlı dağların daha çok uzağındaydık.

Vakit vakit ince bir yağmur serpeliyordu.

Güneş yoktu. Nihayetsiz mor bir kubbeyi andıran dumanlı gökten sonsuzluğun geçmiş saatlerini hatırlatır gamlı guguk sesleri aksediyordu. Artık iyice yorulmuştum.

Omzumdaki martin gittikçe ağırlaşıyordu.

-Biraz dinlensek, dedim.

Kılavuzum güldü. Onun kır çember sakallı şen çehresi pembeleşti:

-Kesildin mi? diye sordu.

Sırtında çiftesi ile üç günlük yiyeceğimizden başka benim kebemi de taşıyan bu dinç köylüye yorgunluğumu söylemedim.

-Ha biraz gayret! Yarın başına bir çıkalım, oradan öte Akkovuk'a kadar yol iyidir, dedi.

- ...

Yarım saat daha tırmandık.

Ayaklarımızın altından küçük taşlar, kireçli topraklar dökülüyordu.

Gayet büyük bir çam ağacının yanına gelince kılavuzum:

-İşte yarın başı! dedi.

Yerler çamurdu. Çiseleyen yağmurun dallara çarpan damlaları derin bir fısıltı çıkarıyordu.

Ben hemen çöktüm. Çamın kalın gövdesine arkamı dayadım.

Cebimden paketimi çıkardım.

Sırtından yükünü indiren ihtiyar avcıya uzattım:

-Yak bir cigara bakalım!

Ağır bir tavırla:

-Burada tütün içilmez, dedi.

Sordum:

-Niçin? Namazgah mı burası?

"Evet, bir zaman onun korkusundan kimse kimseye haksızlık edemez olmuş.

Haksızlığa uğrayan düşmanını, gider Yalnız Efe'ye söylerim!" diye korkuturmuş. On beş sene ne köyümüze, ne kazamıza yabancı, yağmacı gelmez olmuş.

Öşürcüler, ağnamcılar, tahsildarlar, zaptiyeler köylerde kuzu gibi namuslu dolaşırlarmış. Rüşvet değil, ikram olunan yemişi bile kimse almaya cesaret edemezmiş.

"Yalnız Efe'den kimsenin şikayeti yokmuş. Ne kimseyi dağa kaldırmış, ne de fidye istemiş.

İstediği hep fakirler, kimsesizler, dullar, öksüzler içinmiş. Camisine bakmayan köye haber gönderir; 'Gelecek Ramazana kadar mescitleri tamir etmezlerse samanlıklarını yakarım' dermiş. Onun sayesinde camiler şenlenmiş, köylü zulümden kurtulmuş, öksüzlerin, yoksulların yüzü gülmüş. Her köyün korusunda gizli bir ağaçta bir heybe asılı imiş. Köy halkı bu heybe boşaldıkça içine sucuk, şeker korlarmış. Yalnız Efe'nin kaza içinde belki elli dalda heybesi varmış.

Kimseye ağırlık olmaz, kimseyi sıkıştırmaz, herkesin gönlünden kopanla geçinirmiş.

"Uzatmayalım... İşte tam o sırada Söke tarafında gayet azgın bir Rum eşkıyası türer.

Devlet bu haydutlara karşı bir nizamiye taburu çıkarır. Döne dolaşa bu tabur bizim tarafa da gelir, Rumlar'ın izlerini bir türlü bulamazlar.

Kasabada Yalnız Efe'nin namını işitirler. Boş durmamak için onu tutmaya kalkarlar. Yerli zaptiyeler kılavuzluğu kabul etmezler. Yalnız Efe bunu haber alır. Boz Dağı'na geçmek ister.

Bir bölük asker ondan evvel davranır, arkadan dolaşır, Akkovuk'u tutar. Bir bölük asker de aşağıdan çıkmaya başlar. Yalnız Efe'yi tam burada sıkıştırırlar. "Teslim ol!" derler.

Yalnız Efe: "Siz askersiniz, benim kardeşlerimsiniz, canınızı yakmak istemem.

Savulun, yoluma gideyim!" der.

Dinlemezler. Üzerine ateş ederler. Yalnız Efe birkaç askeri elinden, kolundan, kulağından hafifçe yaralar. Tekrar: "Asker kardeşler, bırakın beni sizin canınızı yakmak istemem!" diye haykırır. Yine dinlemezler.

Akkovuk'tan gelip de geçidi saran bölük de ateşe başlar.

İki ateş arasında kalınca:

"Asker kardeşler, benim yüzümden birbirinizi vuracaksınız; ben gidiyorum, ben artık yoğum, ateşi kesin, yürüyün buluşun!" diye haykırır. Bir zaman daha yaylım ederler. Nihayet Yalnız Efe'nin sesi kesilince vuruldu sanırlar. Yavaş yavaş yürürler. Dik yolun önünü arkasını adım adım ararlar. İşte bu çamın dibinde Yalnız Efe'nin martini ile geyik postu seccadesinden, yeşil namaz bezinden başka bir şey bulamazlar.

"O vakitten beri Yalnız Efeye rasgelen yok. Yazın yamaçlarında hayvanlarını süren Yörükler buraya her gece nur inerken gördüklerini yemin ederek anlatırlar." Akkovuk'a biraz erken yetişmek için davranmak icap ediyordu. Yağmur dinmişti.

Kalktım, martinin kayışını omzuma geçirdim.

İhtiyar, yemek torbasını, kebeyi sırtlıyordu.

Yürüdüm. Yarın kenarına geldim. Aşağısı baş döndürecek kadar derin bir uçurumdu. Yeni geçmiş bir kabus gecesinden kalma korkunç rüyaları andıran parça parça sisler, birbirine karışmış çamlarla kayaları örtüyordu. Yanıma yaklaşan kılavuza:

-Yalnız Efe askerin eline düşmemek için buradan kendisini aşağıya atmış olmalı... dedim.

-Haşa! Tövbe! O Allah'tan korkardı.

Dini bütündü, diye reddetti.

-Ee, havaya uçmadı ya!

-Sır oldu!

Gülerek sordum:

-Ne biliyorsun?

İri ela gözlerini kırptı. Delillerinden emin olan sade insanlara ait saf bir inançla:

-Ne bilmeyeceğim, sır olmasa buraya her gece nur iner mi? dedi.

***

Paristanbul



Arınır kent sevenlerine

tüm giysilerinden

çırılçıplak

örtünür başkalarına

bürünür pazar giysilerine

meydanlaşır, anıtlaşır, dönüşür

kutsal mabetlere

ve

şipşak poz verir

arzu üzerine

hoşlanır bundan artistler

yalvarıp yakarmaları gerekmez

modele.

Önceden tasarlanan düşünce gibi

Çoğalır fotoğraflar kendi kendine

Klişe gerçektir artık

İşte o zaman belirir Paris

Beyazın da beyazı

Persil beyazlığında

Alınıp götürülmeye hazır

Ama bir alay turistik fotoğrafçı kalabalığında

Ortaya çıkarlar yine de

Serseriler ve düş kuran insanlar

Sağır gece lambaları

Ve laternalarıyla

Böylece Karabuda

Halifeliğin binbir gece masallarında

Evindeymiş gibi gezindiği Bağdat'ta

Gezinir Paris'te.

Tekniğinden söz edilse

Bu pandoranın kutusuyla onun arasında

İncelikli bir sorundur sadece

Makine makineye boyun eğer

Tıpkı körün, ona boyun eğen beyaz bastonuna

Boyun eğmesi gibi

Tıpkı ressamın kimi zaman fırçasına

Kalemine gereçlerine boyun eğmesi gibi

Ve yaşam anlatan küçük makine

Kendi hesabına anlatmaya başladığında

Bu yaşamı

Karabuda bırakır onu anlatsın diye kendini

Tıpkı dostun, dostunun düşleriyle

Yönlendirmesi gibi kendini

Onun sayesinde uyanık kentin uyuyan kentin

Tüm gizemlerini yakalar

Suçüstü

Ve günlerin perdesi kalkar ve iner bu kentin

Yaşamının

Yaşamın üstüne

Sevilen göz kamaştıran ıslıklanan ve alkışlanan

Yaşamın

Yaşam çıplak gözle

Yeni gözle

Tek göz

Güneş

Gece ile suç ortaklığında.

............................

Jaques Prevert'in yazıp Hüseyin Baş'ın

çevirdiği dizelerde anlattığı dünyanın tanıdığı

fotoğrafçı Güneş Karabuda'yı tanıma şansına

ulaşmış ve çok sevmiştim.

Bana 2004 yılında gönderilmiş bu dizeleri,

yeni yılda dosyalarımı elden geçirirken buldum ve

sevgili kuzenim Ahmet Taner Kışlalı'yı da andım.

Prevert onun en sevdiği şairlerdendi. Bu şiiri de

hep Yankı'daki masasının altında dururdu.

"Eşek, kral ve ben

Yarına çıkmayacağız.



Eşek açlıktan,

Kral can sıkıntısından

Ben aşk ateşinden..

Aylardan mayıs!.

***



Pazar Neşesi

Eh, işte 2020'ye de girdik.. Yani 80 de bitti. 81 diyeceğimiz yıllar başladı.. O zaman bu pazar neşemizi kendimizle bulalım.

*

- Gençken bayılarak dinlediğiniz rock şarkıları artık asansörde çalıyorsa, yaşlandınız demektir.

- Yaşlılık Kapadokya'da bindiğiniz balona benzer.. Artık ne uzaydasınızdır, ne de kesin yere basıyorsunuz.

- Yaşlılıkta vücut eski arabalara benzer.

Ne zaman hapşırsanız, öksürseniz, hıçkırsanız, ya radyatörüm su kaçırır, ya egzoz hava..

- Yaşlılık televizyon yayını gibidir. Ama yavaş çekim tekrara gerek olmaz..

***



Latin Sözleri

"Bonum quod est, supprimitur, numquam exstinguitur."

"İyi olan bastırılır, asla yok edilemez! Publilius