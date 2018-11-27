Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Kış çorbası nasıl yapılır? Kış çorbası tarifi...

nasıl yapılır? Kış çorbası tarifi...

Kışın içimizi ısıtacak en güzel yiyeceklerden biri çorbadır. Kışın en çok tercih edilen çorbalardan biri ise çorbasıdır. Peki kış nasıl yapılır? En güzel ve en kolay kış çorbası tarifi ile pratik bir şekilde kendi çorbanızı kendiniz yapın. İşte en güzel kış çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 09:55
Kış çorbası nasıl yapılır? Kış çorbası tarifi...

KIŞ ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç

1 adet kereviz

1 adet patates

2 dal kereviz yaprağı

1 kahve fincanı kırmızı mercimek

3 adet kıyılmış sarımsak

1 çay kaşığı karabiber, tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

KIŞ ÇORBASI YAPILIŞI

SOĞANI küp doğrayıp, zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış havuç ekleyip sotelemeye devam edin. Küp doğranmış kereviz, patates, kıyılmış kereviz yaprağı ve kalan malzemeyi ilave edin. Malzemenin üzerini 4 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip, sebzeler ve mercimek yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, blenderden geçirin. Daha sonra yeniden ocağa oturtup, bir taşım kaynatın. Üzeri için toz kırmızıbiberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kış çorbası nasıl yapılır? Kış çorbası tarifi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN