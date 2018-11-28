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Ev yoğurt nasıl yapılır? tarifi...

Evde yoğurt son zamanlarda çok tercih edilmeye başladıkça nasıl yapıldığına dair sorular da artmaya başladı. Kendi yoğurdunuzu kendiniz yapın. Peki evde hem sağlıklı hem de doğal yoğurt yapımı nasıl olmalıdır? Evde yoğurt yapımı için hangi malzemeler gerekiyor? İşte evde yoğurt yapımı tarifi...

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 15:00
Ev yapımı yoğurt nasıl yapılır? Ev yapımı yoğurt tarifi...

EV YAPIMI YOĞURT İÇİN MALZEMELER

1 kg günlük pastörize süt

1 çay bardağı yoğurt

EV YAPIMI YOĞURT YAPILIŞI

Ev yapımı yoğurt için; sütü kalın tabanlı çelik tencereye alın. Ocağa oturtup, serçe parmağınızla sıcaklığını hafif hissedeceğiniz kadar (40 derece) ısıtın. Ocaktan alıp düz bir zemine oturtun. Ayrı bir yerde yoğurdu, muhallebi kıvamı alana dek çırpın. Yoğurdu sütün içine azar azar ekleyip iyice karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp, üzerini örtüyle örtün. Bu sırada ve sonrasında tencerenizi kıpırdatmayın. 5-6 saat bu şekilde dinlendirip, buzdolabına alın. Buzdolabında yeniden 5-6 saat dinlendirip servis yapın.

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Ev yapımı yoğurt nasıl yapılır? Ev yapımı yoğurt tarifi...
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