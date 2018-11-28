Ev yapımı yoğurt nasıl yapılır? Ev yapımı yoğurt tarifi...

EV YAPIMI YOĞURT İÇİN MALZEMELER

1 kg günlük pastörize süt



1 çay bardağı yoğurt

EV YAPIMI YOĞURT YAPILIŞI

Ev yapımı yoğurt için; sütü kalın tabanlı çelik tencereye alın. Ocağa oturtup, serçe parmağınızla sıcaklığını hafif hissedeceğiniz kadar (40 derece) ısıtın. Ocaktan alıp düz bir zemine oturtun. Ayrı bir yerde yoğurdu, muhallebi kıvamı alana dek çırpın. Yoğurdu sütün içine azar azar ekleyip iyice karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp, üzerini örtüyle örtün. Bu sırada ve sonrasında tencerenizi kıpırdatmayın. 5-6 saat bu şekilde dinlendirip, buzdolabına alın. Buzdolabında yeniden 5-6 saat dinlendirip servis yapın.