Kıymalı pide nasıl yapılır? Kıymalı pide tarifi...

Kıymalı pide nasıl yapılır? Malzemeler neler?

KIYMALI PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER;

100 gr orta yağlı kıyma

yarım domates

yarım tatlı köy biberi

bir diş sarımsak

yarım çay kaşığı tuz

yarım çay kaşığı karabiber

bir çay kaşığı kırmızı renk biberi Bir yemek kaşıı sıvıyağ

Bir çay kaşı kaşığı tatlı biber salçası

KIYMALI PİDEYAPILIŞI :

Domates Ve biberi küçük küçük doğrayın. Sarımsakları suyu çıkacak şekilde ezip doğrayın daha sonra baharatları sıvı yağ ilave edip iyice karıştırın en son kıymayı da katın pide harcınız hazır. Daha sonra mayalı pide hamurunu açıp güzelce serin daha sonra kenarlarını katlayıp 300 derecelik fırında pişirin. Afiyet olsun...

@Ramazanbingol