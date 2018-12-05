Kıymalı pide nasıl yapılır? Kıymalı pide tarifi...

Kıymalı pide nasıl yapılır? Malzemeler neler?
KIYMALI PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER;
100 gr orta yağlı kıyma
yarım domates
yarım tatlı köy biberi
bir diş sarımsak
yarım çay kaşığı tuz
yarım çay kaşığı karabiber
bir çay kaşığı kırmızı renk biberi Bir yemek kaşıı sıvıyağ
Bir çay kaşı kaşığı tatlı biber salçası
KIYMALI PİDEYAPILIŞI :
Domates Ve biberi küçük küçük doğrayın. Sarımsakları suyu çıkacak şekilde ezip doğrayın daha sonra baharatları sıvı yağ ilave edip iyice karıştırın en son kıymayı da katın pide harcınız hazır. Daha sonra mayalı pide hamurunu açıp güzelce serin daha sonra kenarlarını katlayıp 300 derecelik fırında pişirin. Afiyet olsun...
@Ramazanbingol