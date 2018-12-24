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nasıl yapılır? Kuzu kol tarifi...

Türk mutfağının leziz yemekleri arasında yer alan tarifini Ramazan Bingöl farkıyla sizlere sunuyoruz. Hem leziz hem de pratik kuzu kol nasıl yapılır? Kuzu kol yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte kuzu kol tarifi...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 15:38
Kuzu kol nasıl yapılır? Kuzu kol tarifi...

Kuzu kol nasıl yapılır?

KUZU KOL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kuzu kol 1,750 gr
Eritilmiş Kuyruk yağı 200 gr
3 diş sarımsak
1 dal biberiye otu
Kalın yemeklık tuz 6 kğ
Yağlı kağıt
Aliminyum folyo

KUZU KOL YAPILIŞI

Kolun içine sarımsakları bıçak yardımıyla yerleştirin. Yağlı kağıdın üstüne erimiş kuyruk yağını sürüp tuzunu ekleyin. Daha sonra kolu üstüne bırakıp bir miktar yağ sürün ve son olarak biberiye otunu üstüne serpiştirip yağlı kağıt ve folyoyu açık kalmayacak şekilde kapatın. Tepsinin tabanına tuzu serin üstüne kuzu kolu yerleştirip açık kalmayacak şekilde kapatın 300 cc'lik fırında 2 saat pişirip bulgur veya pirinç pilavı ile servis edin.

@RamazanBingöl

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Kuzu kol nasıl yapılır? Kuzu kol tarifi...
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