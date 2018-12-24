Kuzu kol nasıl yapılır? Kuzu kol tarifi...

Kuzu kol nasıl yapılır?

KUZU KOL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kuzu kol 1,750 gr

Eritilmiş Kuyruk yağı 200 gr

3 diş sarımsak

1 dal biberiye otu

Kalın yemeklık tuz 6 kğ

Yağlı kağıt

Aliminyum folyo

KUZU KOL YAPILIŞI

Kolun içine sarımsakları bıçak yardımıyla yerleştirin. Yağlı kağıdın üstüne erimiş kuyruk yağını sürüp tuzunu ekleyin. Daha sonra kolu üstüne bırakıp bir miktar yağ sürün ve son olarak biberiye otunu üstüne serpiştirip yağlı kağıt ve folyoyu açık kalmayacak şekilde kapatın. Tepsinin tabanına tuzu serin üstüne kuzu kolu yerleştirip açık kalmayacak şekilde kapatın 300 cc'lik fırında 2 saat pişirip bulgur veya pirinç pilavı ile servis edin.

@RamazanBingöl