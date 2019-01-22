Beyti kebabı nasıl yapılır? Beyti kebabı tarifi...

BEYTİ KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 küçük yumurta
400 g kıyma
Yarım ekmek içi (suda ıslatılmış, sonra suyu sıkılacak)
1 adet rendelenmiş kuru soğan
1-2 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
karabiber
pul biber
kimyon
Yarım tatlı kaşığı tuz (tepeleme)
SARMAK İÇİN
Lavaş veya yufka
Erimiş tereyağ (5-6 yemek kaşığı kadar)
SOS İÇİN
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı salça (tepeleme)
2 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
BEYTİ KEBABI YAPILIŞI
* Köfte malzemeleri bir kaba alın, bütün malzemeleri yoğurun ve dolapta dinlendirin.
* Dinlenen köfteleri resimde görüldüğü gibi şekil verip (köfteler biraz kalın olsun) yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve 10 dakika kadar biraz pişirin.
* Köfteler pişerken tereyağı sos tenceresine koyup kızdırın
* İçine salçaları ilave edip kavurun.
* Suyu ekleyerek akıcı kıvamda olmasını sağlayın.
* Yufkaları ya da lavaşı tezgaha serin.
* Ortadan ikiye kesin, üzerine tereyağını fırça yardımı ile sürün.
* Geniş kısmına köfteleri yerleştirin.
* Sıkıca sarın.
* Sardığınız dürümü verev şeklinde 3 parmak eninde kesin.
* Tekrar tepsiye yerleştirip üzerleri kızarana kadar pişirin.
* Daha sonra servis tabağına dizin. Üzerine salçalı sosu gezdirin. Afiyet bereketli olsun :)
Not: Arzuya göre pilavla, közlenmiş biber veya beytilerin üzerlerine kızdırılmış tereyağı gezdirebilirsiniz.