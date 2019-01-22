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Beyti kebabı nasıl yapılır? Beyti kebabı tarifi...

Lezzetli domates sosu ve lavaş ekmeğiyle efsane bir tat oluşturan beyti kebabı tarifini Ağababa Döner farkıyla sizlere sunuyoruz. Siz de sevdiklerinize beyti kebabını keyifle yapabilirsiniz. Peki yöresinin vazgeçilmez lezzeti beyti kebabı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte hem leziz hem de pratik beyti tarifi...

Giriş Tarihi: 22.1.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 15:20
Beyti kebabı nasıl yapılır? Beyti kebabı tarifi...

Beyti kebabı nasıl yapılır?

BEYTİ KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 küçük yumurta
400 g kıyma
Yarım ekmek içi (suda ıslatılmış, sonra suyu sıkılacak)
1 adet rendelenmiş kuru soğan
1-2 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
karabiber
pul biber
kimyon
Yarım tatlı kaşığı tuz (tepeleme)

SARMAK İÇİN

Lavaş veya yufka
Erimiş tereyağ (5-6 yemek kaşığı kadar)

SOS İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı salça (tepeleme)
2 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz

BEYTİ KEBABI YAPILIŞI

* Köfte malzemeleri bir kaba alın, bütün malzemeleri yoğurun ve dolapta dinlendirin.
* Dinlenen köfteleri resimde görüldüğü gibi şekil verip (köfteler biraz kalın olsun) yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve 10 dakika kadar biraz pişirin.
* Köfteler pişerken tereyağı sos tenceresine koyup kızdırın
* İçine salçaları ilave edip kavurun.
* Suyu ekleyerek akıcı kıvamda olmasını sağlayın.
* Yufkaları ya da lavaşı tezgaha serin.
* Ortadan ikiye kesin, üzerine tereyağını fırça yardımı ile sürün.
* Geniş kısmına köfteleri yerleştirin.
* Sıkıca sarın.
* Sardığınız dürümü verev şeklinde 3 parmak eninde kesin.
* Tekrar tepsiye yerleştirip üzerleri kızarana kadar pişirin.
* Daha sonra servis tabağına dizin. Üzerine salçalı sosu gezdirin. Afiyet bereketli olsun :)

Not: Arzuya göre pilavla, közlenmiş biber veya beytilerin üzerlerine kızdırılmış tereyağı gezdirebilirsiniz.

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Beyti kebabı nasıl yapılır? Beyti kebabı tarifi...
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