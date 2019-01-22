Beyti kebabı nasıl yapılır? Beyti kebabı tarifi...

Beyti kebabı nasıl yapılır?

BEYTİ KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 küçük yumurta

400 g kıyma

Yarım ekmek içi (suda ıslatılmış, sonra suyu sıkılacak)

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1-2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

karabiber

pul biber

kimyon

Yarım tatlı kaşığı tuz (tepeleme)

SARMAK İÇİN

Lavaş veya yufka

Erimiş tereyağ (5-6 yemek kaşığı kadar)

SOS İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça (tepeleme)

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

BEYTİ KEBABI YAPILIŞI

* Köfte malzemeleri bir kaba alın, bütün malzemeleri yoğurun ve dolapta dinlendirin.

* Dinlenen köfteleri resimde görüldüğü gibi şekil verip (köfteler biraz kalın olsun) yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve 10 dakika kadar biraz pişirin.

* Köfteler pişerken tereyağı sos tenceresine koyup kızdırın

* İçine salçaları ilave edip kavurun.

* Suyu ekleyerek akıcı kıvamda olmasını sağlayın.

* Yufkaları ya da lavaşı tezgaha serin.

* Ortadan ikiye kesin, üzerine tereyağını fırça yardımı ile sürün.

* Geniş kısmına köfteleri yerleştirin.

* Sıkıca sarın.

* Sardığınız dürümü verev şeklinde 3 parmak eninde kesin.

* Tekrar tepsiye yerleştirip üzerleri kızarana kadar pişirin.

* Daha sonra servis tabağına dizin. Üzerine salçalı sosu gezdirin. Afiyet bereketli olsun :)

Not: Arzuya göre pilavla, közlenmiş biber veya beytilerin üzerlerine kızdırılmış tereyağı gezdirebilirsiniz.