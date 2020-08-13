San Sebastian tarifi... En kolay San Sebastian nasıl yapılır? İşte San Sebastian yapımının püf noktası...

Son günlerin vazgeçilmez lezzeti San Sebastian Cheesecake, yapımı zor gibi görünse de oldukça kolay bir tatlıdır. Lezzetiyle herkesi büyüleyen San Sebastian tarifinde bazı püf noktalara dikkat ettiğinizde harika sonuçlar alabilirsiniz. İşte püf noktaları, malzemeleri ve yapılışıyla en kolay San Sebastian tarifi...

MALZEMELER

750 gram labne peyniri

4 adet yumurta

225 gram toz şeker

1 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

375 ml krema

YAPILIŞI

Geniş bir kapta labne peyniri ve yumurtaları homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Toz şeker, un ve vanilya ekleyip karıştırmaya devam edin. En son kremayı da karışıma ekleyerek pürüzsüz bir hal alana kadar yavaşça karıştırın. 20 cm'lik kelepçeli kek kalıbının içini pişirme kâğıdı ile kaplayın. Cheesecake karışımını kalıba dökün ve hava boşluklarının kaybolması için biraz sallayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Keki kalıptan kağıtla birlikte çıkaracağımız için pişirme kağıdını kelepçenin altından geçirmeyin. Tarifi hazırlamaya başlamadan önce tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.