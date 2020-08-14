Buğday cacığı tarifi

Osmanlı lezzetlerinden biri olan buğday cacığı sofralarınıza renk katacak. Misafirlerinize sunabileceğiniz buğday cacığı nasıl yapılır? Buğday cacığı yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte tarifi...
Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:42ABONE OL
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday
2 su bardağı süzme yoğurt
1-2 diş sarımsak
4-5 dal dereotu
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI
Sarımsakları ezip süzme yoğurtla karıştırın. Tuz, haş- lanmış buğday ve ince kıyılmış dereotu ilave edin. Zeytinyağı gezdirip servis edin.