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tarifi

Osmanlı lezzetlerinden biri olan sofralarınıza renk katacak. Misafirlerinize sunabileceğiniz buğday cacığı nasıl yapılır? Buğday cacığı yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte tarifi...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:42 ABONE OL
Buğday cacığı tarifi

MALZEMELER

  • 1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 1-2 diş sarımsak
  • 4-5 dal dereotu
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

YAPILIŞI

Sarımsakları ezip süzme yoğurtla karıştırın. Tuz, haş- lanmış buğday ve ince kıyılmış dereotu ilave edin. Zeytinyağı gezdirip servis edin.

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Buğday cacığı tarifi
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