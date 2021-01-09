Cevizli sarma tarifi...

MALZEMELER

8 yemek kaşığı toz şeker

6 yemek kaşığı un

1 litre süt

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağı

Birer su bardağı ceviz ve Hindistan cevizi

Toz Antep fıstığı

YAPILIŞI

Toz şeker ve unu karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak süt ekleyin. Vanilya ve tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvamını alınca ocaktan indirip mikser yardımıyla 5 dakika çırpın. Kare veya dikdörtgen orta boy bir tepsiye kalın olmayacak şekilde dökün. Bir gece buzdolabında dinlendirip kare biçiminde dilimleyin. Hindistan cevizini düz bir zemine yayın. Üzerine bir adet muhallebi karesi yerleştirip ceviz serpin. Rulo yapıp Antep fıstığı ile süsleyin. Kalan muhallebiyi de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk servis yapın.