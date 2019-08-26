Karalahana Çorbası Tarifi: Karalahana Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Karalahana Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Karalahana Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Karalahana Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

1 demet karalahana

100 gram mısır yarması

1 çay bardağı barbunya

2-3 adet orta boy soğan

50 gram iç yağ

100 gram tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı biber salçası

1.5 litre su

2 adet kuru kırmızı acı biber

80 gram mısır unu

2-3 çorba kaşığı ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

YAPILIŞI

Mısır yarması ve barbunyayı ayrı kaplarda bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün süzün ve ayrı ayrı haşlayın. Yıkanmış ve süzülmüş karalahanayı ince kıyın. Küp doğranmış soğanı sıvı yağ, iç yağ ve tereyağı ile birlikte kısık ateşte kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Karalahana, haşlanmış mısır yarması, barbunya ve suyu ekleyin. Iri doğranmış acı biberi katın ve kısık ateşte 30 dakika pişirin. Mısır ununu ılık suda açtıktan sonra yavaşça çorbaya ilave edip, bir taraftan da karıştırın. Toz şeker katıp, kaynayana kadar sürekli karıştırın. Kaynayınca tuzunu atın ve ocağın altını kapatın. Sıcak olarak servis yapın.