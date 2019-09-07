Sebzeli enginar çorbası tarifi: Sebzeli enginar çorbası nasıl yapılır?

Sebzeli enginar çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Sebzeli enginar çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Sebzeli enginar çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

2 adet temizlenmiş enginar

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er adet soğan ve domates

1'er adet havuç ve patates

1 su bardağı bezelye

Yeteri kadar su, tuz



YAPILIŞI

Soğanı küp doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış enginar, havuç, patates, bezelye ve kabukları temizlenip küp doğranmış domates ilave edip birkaç dakika soteleyin. Üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp, çorbanın taneli kısmından 1 su bardağını kenara ayırıp kalanını blenderden geçirin. Sonra taneli kısmı çorbanın üzerine ekleyin.