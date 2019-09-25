Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan Çorbası Tarifi: Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

500 gram kuzu gerdan

5.5 su bardağı su

3 adet defne yaprağı

3-4 dal taze kekik

3-4 dal maydanoz

1 demet kuşkonmaz

4 dal taze sarımsak

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kuzu gerdanları yıkadıktan sonra su ile birlikte çorba tenceresine alın. Kekik ve maydanozu pişirme ipi ile bağlayarak tencereye koyun. Defne yaprağını ilave edip kaynayana kadar orta, kaynayınca kısık ateşte 45 dakika pişirin. Kekik ve maydanozu tencereden alın. Gerdan etini tencereden alın. Biraz soğuduktan sonra kemiklerinden ayırıp, eti tencereye ilave edin. Kuşkonmazların kök kısımlarından 3 cm'lik bölümü kesin, kalan kısımları iri parçalar halinde tencereye ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Ince doğranmış sarımsak ilave edip 15 dakika pişirip sıcak servis yapın.