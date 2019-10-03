Yoğurtlu Mercimek Çorbası tarifi: Yoğurtlu Mercimek Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Yoğurtlu Mercimek Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Yoğurtlu Mercimek Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Yoğurtlu Mercimek Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

250 gram süzme yoğurt

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı ev eriştesi

5.5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

ÜZERI İÇİN:



1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı nane

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

YAPILIŞI

Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. Tereyağı eriyince un ilave edip, orta ateşte kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta sarısı ve 2-3 çorba kaşığı suyu çırpma teli ile çırpın. Karıştırarak tencereye ilave edin ve 2-3 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Sıcak su ekleyip kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca erişteyi ilave edip hafif yumuşayana dek pişirmeye devam edin. Mercimeği katıp, 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Üzeri için tereyağı ve zeytinyağını tavaya alıp tereyağını eritin. Nane ve toz kırmızıbiber ilave edip bir iki çevirin. Ocaktan alıp çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.