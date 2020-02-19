Fırında karnıyarık nasıl yapılır? En güzel karnıyarık tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze gelen karnıyarık tarifi, İç Anadolu bölgesine has bir yemek olarak Sivas ilimize aittir. Ana malzemesi patlıcan olan karnıyarık, domates, yeşilbiber gibi sebzelerle yapılıyor. Patlıcanların içerisine kıymalı iç harç konularak hazırlanan karnıyarık salçalı sosla beraber pişirilmektedir. Lezzetli karnıyarık tarifi ziyafet sofralarını süsleyecek, misafirlerinizi kendisine hayran bırakacak. Karnıyarık nasıl yapılır? Nefis tadıyla karnıyarık tarifi…

KARNIYARIK TARİFİ MALZEMELERİ

250 gr kıyma

4 patlıcan

4 yeşilbiber

2 domates

2 diş sarımsak

1 soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Sıvıyağ

Karabiber

Pul biber

Tuz

KARNIYARIK TARİFİ HAZIRLANIŞI

Patlıcanların dışını şerit şerit soyun. Yağda patlıcanları kızartın. Patlıcanların yağını süzdürün. Karnıyarık iç harcını hazırlamaya başlayın. Geniş bir tavada sıvıyağ ve kıymayı kavurun. Üzerine ince doğranmış soğanı ekleyip soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Domates ve yeşilbiberi ince ince doğrayıp harca ekleyin. Son olarak ezilmiş sarımsağı ve baharatları da ekleyip harcı pişmeye bırakın. Yağda kızartılmış patlıcanın göbek kısmını bıçak yardımıyla kesin. Patlıcanların içine kıymalı harçtan koyun ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Patlıcanların üzerini domates ve yeşilbiber dilimleriyle süsleyin. 2 su bardağı sıcak suyla salçaları çırpın ve patlıcanların üzerine dökün. Patlıcanları önceden ısıtılmış 170 derece fırında ortalama 20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun….

KARNIYARIK TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Karnıyarık Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 55 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 345 gramlık miktarında Karnıyarık 190 kalori bulunmaktadır.