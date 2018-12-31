Kol böreği tarifi – Kol böreği nasıl yapılır?

Kol böreği, misafir geldiğinde servis edilebilecek, çocukların beslenme çantaları ya da bireylerin işe gitmeden önce yanında kolaylıkla götürüp yiyebilecekleri bir börek türüdür. Birçok kişi evde kol böreği yapmaya çalışsa da pastanelerde aldıkları lezzeti elde etmekte zorlanıyor. Biz de bu yazımızda sizlere pastanelerdeki kol böreklerini aratmayacak lezzette kol böreği tarifini hazırladık…

Malzemeler:

3 tane yufka

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı sirke

İçi için:

200 gram kıyma

2 büyük boy soğan

1/2 çay bardağı kuş üzümü

1/2 çay bardağı dolma fıstığı veya çekilmiş ceviz

Karabiber

Tuz

Yapılışı:

Öncelikle iç malzemeleri hazırlanacak.

Çok az bir sıvı yağ da küçük doğranmış soğanları biraz kavurduktan sonra kıyma ilave edip beraber kıymalar pişene kavrulur tuz karabiber ve sıcak suda beklettiğimiz kuş üzümleri fıstıklar katılarak altı kapatılır.

Daha sonra sosu hazırlanır.

Sıvı yağ, un, nişasta ve sirke çırpılır.

Yufkanın bir tanesi düz bir zemine serilir.

Üzerine sostan sürülür.

İkiye katlanır.

Üzerine iç harçtan koyarak geniş tarafından rulo yaparak sarılır.

Diğer yufkaları da aynı işlem uygulanır.

Yağlanmış tepsiye dizilir.

Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

Daha sonra da afiyetle yenir…