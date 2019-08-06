Kıymalı börek nasıl yapılır? Kıymalı börek tarifi..

Alışkanlık yapan lezzetlerden biri olan kıymalı böreği sevmeyen yoktur. Her zaman her şekilde tüketilebilecek olan kıymalı böreğin hem yapımı kolay hem de tadı lezzetlidir. Herkesin damak tadına hitap eden kıymalı börek nasıl yapılır? İşte ayrıntılar..

Kıymalı Börek Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yufka

1 adet yumurta

1/2 çay bardağ ıayçiçek yağı

1/2 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

1 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

300 gram az yağlı dana kıyma

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Kıymalı Börek Tarifinin Püf Noktası

Kullandığınız kıymanın az yağlı olması böreğin tadını olumlu yönde etkileyecektir. Böreklerin üzerine süreceğiniz karışımdaki çok az miktar toz şeker, böreklerin daha iyi kızarmasını sağlayacaktır.

Kıymalı Börek Tarifi Nasıl Yapılır?

Böreğin iç harcını hazırlamak için; kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada ısıtın, kuru soğanı orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun. Az yağlı kıymayı katıp renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurma işlemini sürdürün. Tuz, karabiber ve pul biber eklediğiniz iç harcı ocaktan alın. Böreklere lezzet vermesi ve yufkaları yumuşatması için; yumurta, ayçiçek yağı, süt, yoğurt ve tuzu küçük bir kapta bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Mutfak tezgahı üzerinde üst üste açtığınız yufkaları, dört eşit parçaya bölüp on iki adet üçgen parça elde edin. Hazırladığınız sütlü ve yumurtalı sıvı karışımını bir yumurta fırçası yardımıyla yufkaların üzerine sürün. Yufkaların geniş kenarlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan eşit olarak dağıtın. Yufkaların kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra kıymalı börekleri sigara böreği sarar gibi rulo şeklinde sarın. Rulo börekleri kendi etrafında döndürdükten sonra uç kısımları altta kalacak şekilde gül şeklinde sarın. Porsiyonluk olarak hazırladığınız börekleri, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Böreklerin üzerine sürmek için; zeytinyağı, yumurta sarısı ve toz şekeri küçük bir kapta şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürün. Hazırladığınız kıymalı börekleri, önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak börekleri kahvaltıda ya da öğlen yemeğinde sevdiklerinizle paylaşın.