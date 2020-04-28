Nefis peynirli poğaça tarifi: Peynirli poğaça nasıl yapılır?

Sabah uyandığımızda, işe giderken, öğle arası kısa bir mola verdiğimizde ya da akşam sıcak bir çay demlediğimizde her yerde aklımıza gelen ilk yiyecek peynirli poğaçadır. Size vereceğimiz bu peynirli poğaça tarafının en güzel taraflarından biri tazeliğini uzun süre korumasıdır. Böylece evinizde bu çok kolay peynirli poğaça tarifimizi yaptıktan sonra her yere yanınızda kolayca taşıyarak dışarda poğaça yemek zorunda kalmayacaksınız. Bir diğer güzel tarafı da içerisine farklı çeşniler ve otlar katarak ister dereotlu peynirli poğaça ister maydanozlu peynirli poğaça yapabilirsiniz. Fakat bizim favorimiz dereotlu peynirli poğaça. Biz size bugün sade peynirli poğaça tarifi vereceğiz. Fakat size vereceğimiz peynirli poğaça tarifinin hamurunun içerisine son aşamada ince kıyım dereotu eklediğinizde çok lezzetli bir peynirli dereotlu poğaça tarifi olacaktır. İşte merak ettiğiniz peynirli poğaça nasıl yapılır sorusunun cevabı...

Peynirli poğaça tarifi için gerekli malzemeler;

2 su bardağı un ( Miktar artabailir veya azalabilir.)

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı yoğurt

3 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için yağsız peynir

Peynirli poğaça nasıl yapılır? İşte yapılışı...

Yumuşacık peynirli poğaçanın yapımına öncelikle geniş bir kabın içerisine tüm sıvı malzemeleri yani sıvı yağ ve yoğurdu ekleyerek başlıyoruz. Biraz karıştırdıkdan sonra sıvı malzemelerinin içerisine unu ve kabartma tozunu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Bu aşamada her ne kadar iki su bardağı un olarak tarifi versekte bir çok unsura bağlı olarak un miktarı değişebilir. Önemli olan hamur kıvamının yumuşak ancak ele yapışmayan bir kıvamda olmasıdır.

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Buna dikkat ederek un miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Daha sonra beş dakika kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Bu peynirli poğaça tarifimizin bir güzel tarafıda hamuru hiç bekletmiyor oluşumuz. Yoğurduğumuz hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp istediğimiz şekli veriyoruz. Tavsize olarak elimizle yuvarlak bir şekil verip kenarına peynir ekleyip uçlarından kapatabilirsiniz. Bu klasik poğaça şeklidir. Tüm hamuru bu şekilde bitirdikten sonra fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt serip tüm poğaçalaranızı tepsiye dizmeye başlayın.

Poğaçalar arasına hafif boşluklar bırakmalısınız. Poğaçaları tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp susam, çörek otu, çekirdek atabilirsiniz. Burada tamamen sizin isteğinize bağlı... Artık poğaçalarımız hazır. Fırını 170 dereceye ayarlayıp poğaçalarımızı pişirmeye bırakıyoruz. Üzeri kızarana kadar ortalama 20 dakika pişirdiğimiz poğaçalarımız yemeye hazır. Afiyet olsun!

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