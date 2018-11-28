İrmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası tarifi

Oldukça hafif bir tatlı olan irmik helvası, baklava, kadayıf, kabak tatlısı, künefe gibi şerbetli tatlılardan olmadığı için hem reflü problemleri olanlar için idealdir hem de ağırlık hissi yaratmaz. İrmik helvasının içine isteğinize göre ceviz, fındık veya fıstık da ilave edebilirsiniz. En kolay irmik helvası tarifi burada...

İrmik helvası için gerekli malzemeler - İrmik helvası tarifi

1 sur bardağı irmik

2 yemek kaşığı tereyağ

1 kahve fincanı ayçiçek yağı

1 paket dolmalık fistic

İrmik helvası şerbeti için gerekli malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

İrmik helvası yapılışı – İrmik helvası tarifi

Öncelikle sıvı yağ ve tereyağınızı tencereye koyarak ocağınızın altını yakın. Sıvı yağ ile tereyağ tam olarak karıştıktan sonra bir bardak dolusu irmiği tencereye dökün dolmalık fıstıklarınızı da ekleyip kavurmaya devam edin.

Sonra şekerinizi ekleyin. İrmiğiniz rengi kavrulduğu için kahverengi olunca 1 bardak süt ve 1 bardak suyu ekleyin. Şerbet irmikten çekene kadar irmiği karıştırın ve dinlenmeye bırakın.

Daha sonra irmik helvanızı sütlü dondurma eşliğinde kaseden yardım alarak servis edebilirsiniz.