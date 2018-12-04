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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Limonlu Parfe tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Limonlu Parfe tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 16:46
Limonlu Parfe tarifi

Limonlu Parfe malzemeler

2 yumurta

3/4 çay bardağı süt

1 paket krem şanti 1/2 su bardağı şeker

2 paket vanilya

1 paket bisküvi

1 limon kabuğu rendesi

1 limon suyu

7-8 kişilik

Limonlu Parfe yapılışı

Yumurtaların akı ve sarısını ayıralım, yumurta aklarına bir fiske tuz ekleyip mikserin düşük ayarıyla kar haline gelene dek çırpalım. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını şekerle yarım dk. çırpalım. Ayrı bir kapta krem şantiyi süt ile çırparak koyulaştıralım. İçine yumurta sarılarını, yumurta aklarını, vanilyaları, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini ekleyerek yarım dk. daha çırpalım. Bisküvileri un haline gelen dek dövüp köşeli bir kalıba yarısını yayalım. Üzerine kremayı yayalım. Kremanın üzerine kalan bisküvi ununu serpelim. Parfeyi buzlukta birkaç saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım.

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Limonlu Parfe tarifi
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