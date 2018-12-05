Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Tatlı Tarifleri Haberleri > Jöleli Bisküvi Pastası tarifi

tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Jöleli Bisküvi Pastası tarifi...

Giriş Tarihi: 5.12.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 15:21
Jöleli Bisküvi Pastası tarifi

Jöleli Bisküvi Pastası malzemeler

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un (tepeleme)

1/2 su bardağı şeker

2 paket vanilya

1 paket muz veya ananas jölesi

2 paket bisküvi (kare)

muz, vişne, çilek, kivi gib meyvelerin biri veya birkaçı

7-8 kişilik

Jöleli Bisküvi Pastası yapılışı

Jöleyi üzerinde belirtilen su miktarında bir çay bardağı az su kullanarak tarifine uygun olarak uygun olarak hazırlayalım. Jöleyi ıslak bezle silinmiş köşeli bir kalıba boşaltıp buzlukta bekleterek donmasını sağlayalım. Bu arada kremayı hazırlayalım. Tencereye unu, şekeri, sütü alıp karıştıralım. Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olaan dek pişirelim. Kremayı ateşten alıp vanilyaları ekleyerek mikserle yarım dk. çırpalım. Donmuş jölenin üzerine 1 sıra bisküviyi aralıksız dizelim. Üzerine kremanın yarısını yayalım. Kremanın üzerine tekrar bir sıra bisküviyi aralıksız dizelim. Bisküvilerin üzerine kalan kremayı yayalım. Tekrar bir sıra bisküvi dizerek jöleli pastayı buzlukta birkaç saat bekletelim. Kalıbı buzluktan çıkardıktan sonra içi sıcak su dolu bir kaba oturtalım. Birkaç dakika beklettikten sonra kalıbı ters çevirerek jöleli pastayı kalıptan çıkaralım. Dilimleyerek servis yapalım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Jöleli Bisküvi Pastası tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN