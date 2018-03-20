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Ailecek Şaşkınız’ın eğlenceli galası

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Ailecek Şaşkınız’ın eğlenceli galası
ÖZDİLEKPARK Antalya Cinetime sinemaları, yaptığı film galalarına 'Ailecek Şaşkınız' filmini de ekledi. Filmin galası Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın katılımı ile ÖzdilekPark Antalya'da gerçekleşti. Murat Cemcir ve Ahmet Kural sahneye çıktıklarında film müzikleri olan 'Yaradana Kurban' şarkısını hayranlarıyla beraber söyledi. Murat Cemcir gördüğü kalabalık karşısında "Büyüksün Antalya" diye seslenerek "Burada bizimle olduğunuz için teşekkürler" dedi. Özel gösterim öncesinde yapılan söyleşide sinemaseverler oyuncular ile fotoğraf çektirme imkanı buldu.
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Ailecek Şaşkınız’ın eğlenceli galası
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