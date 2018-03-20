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Dağda mahsur kalan doğa fotoğrafçısı kurtarıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Düldül Dağı'nın zirvesinde mahsur kalan doğa fotoğrafçısı, UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

AA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:28
Dağda mahsur kalan doğa fotoğrafçısı kurtarıldı

Fotoğraf çekmek için Düziçi ilçesindeki Düldül Dağı'nda yürüyüş yapan Ali Kubilay Enni, zirvede ayağının burkulması sonucu mahsur kaldı.Enni'nin güvenlik güçlerini telefonla arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından ulaştıkları yaralı Enni'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Yaralıyı sarp araziden sırayla sırtlarında taşıyarak araçların bulunduğu noktaya getiren ekipler, Enni'yi 112 Acil Servis görevlilerine teslim etti.

Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Enni'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Dağda mahsur kalan doğa fotoğrafçısı kurtarıldı
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