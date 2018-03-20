Serik'te duygulandıran gösteri

Çınaraltı Meydanı'nda 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla 'Son Siper Çanakkale Zaferi ve Şehitler Oratoryosu' adlı müzikli tiyatro gösterisi sahnelendi. Biz Türkiye'yiz Kültür Sanat Topluluğu tarafından sahnelenen gösteriyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Gösteriyi, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, CHP İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Gecenin sonunda Başkan Çalık, Biz Türkiye'yiz Kültür Sanat Topluluğu yapımcısı ve sunucusu Ahmet Coşkun'a günün anısına onurluk takdim ederek, "Çanakkale'de bir destan yazan ve bu cennet vatan için canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyorum. Mekânları cennet, ruhları şad olsun. Ayrıca bu akşam burada bizlere Çanakkale ruhunu yeniden yaşatan Ahmet Coşkun ve tüm ekibini kutlarım" dedi.