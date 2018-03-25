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Şehide öğrenci vefası

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Şehide öğrenci vefası
'DA 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç unutulmuyor. Şehidin Uncalı Şehitliği'ndeki son ziyaretçileri Antalya Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri oldu. Şehidin annesi 'ın da hazır bulunduğu ziyarette öğrenciler, hatim duası yapıp Yasin-i Şerif okudu. Ellerin semaya açıldığı ziyarete bazı öğrencilerin duygulanarak gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Şehit annesi Meltem Kılınç, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın böyle vefalı olması gurur verdi. Allah hepsinden razı, duaları kabul olsun" dedi
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Şehide öğrenci vefası
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