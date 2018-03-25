Şehide öğrenci vefası

ANKARA
'DA 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç unutulmuyor. Şehidin Uncalı Şehitliği'ndeki son ziyaretçileri Antalya
Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri oldu. Şehidin annesi Meltem Kılınç
'ın da hazır bulunduğu ziyarette öğrenciler, hatim duası yapıp Yasin-i Şerif okudu. Ellerin semaya açıldığı ziyarete bazı öğrencilerin duygulanarak gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Şehit annesi Meltem Kılınç, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın böyle vefalı olması gurur verdi. Allah hepsinden razı, duaları kabul olsun" dedi