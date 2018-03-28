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Silifke'de fidanları toprakla buluşturdu

Cumhurbaşkanı ’ın eşi himayesinde yürütülen ‘ Projesi’ kapsamında, il ve ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Silifke’de de fidanlar toprakla buluştu.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:12
Gönül Elçileri Silifke'de fidanları toprakla buluşturdu

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'in eşi 'in başkanlığında eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Sivil toplum kuruluşları, Siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'in eşi Hayriye Cinbir, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Toplumun kalkınması için siyaset ve ekonomi alanındaki çalışmaların yanısıra sivil alanda ortak adımlar atabilir, birlik ve beraberlik ruhu oluşturabilirsek daha da hızlı kalkınma fırsatı buluruz diye inanıyoruz. Devletimizi ve milletimizi hedef alan tüm terör odaklarına karşı milletçe mücadele ederken, bir yandan da insan merkezli milli kalkınmamızı sürdürmeliyiz. Bir milletin asıl gücü sahip olduğu maddi imkanların yanı sıra sahip olduğu insani değerleridir. Topraklarımız bereketli, yarınlarımız aydınlık olsun. Birlik ve dirliğimiz daim olsun. Dikilen fidanların çevremize güzellik, sofralarımıza bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, fidanları toprakla buluşturdu.

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Gönül Elçileri Silifke'de fidanları toprakla buluşturdu
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