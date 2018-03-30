Okumanın yeri yok

Burdur
'da 54'üncü Kütüphane Haftası
dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Proje Topluluğu Öğrencileri, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri, Burdur Gençlik Merkezi üyeleriyle vatandaş katıldı. 1 saat süren etkinlikte kimi katılımcılar tek başına, MAKÜ Proje Topluluğu öğrencileri ise yaşlılarla birlikte kitap okudu. TELEFONU BIRAKSINLAR
Torunları ile birlikte kütüphaneye gittiğini anlatan 70 yaşındaki Zafer Kılınç, "Torunlarım kitap okuyor, ben dinliyorum. Gençlerin burada da bana kitap okumasından memnun oldum" dedi. 62 yaşındaki Murat Erkan da "Gençler hep telefonlarla ilgileniyor. Günde 10 sayfa kitap okusa yetecek. Bilgilenecekler, bilgi sahibi olacaklar ama yapmıyorlar" diye konuştu. AİLELERİN GÖREVİ
Gençlerin kitap okumaktan çok teknolojik aletlere yöneldiğini belirten MAKÜ Proje Topluluğu öğrencilerinden Sultan Altıntaş, "Aileler, çocuklar oyalansın diye ellerine telefon, tablet gibi teknolojik aletler yerine resimli kitaplardan başlayarak kitap okumaya teşvik ederlerse ileride gençliğimiz daha bilgili olur" dedi. MARKETÇİ DİCLE ÖRNEK OKUR OLDU Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde 4 yılda yaklaşık 200 kitap okuyan marketçi Dicle Özüm, ilçede örnek okur seçildi. 54. Kütüphane Haftası kutlanırken, Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Mart ayı örnek okuru, Yayla Mahallesi'nde marketçilik yapan Dicle Özüm seçildi. Ayda en az 4 ve 4 yılda ise yaklaşık 200 kitap okuyan Dicle Özüm, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit
tarafından 5 kitapla ödüllendirildi.