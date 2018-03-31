Altınova rahatlıyor

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, Cırnık Köprüsü
üzerinde trafiğin tıkanmasına neden olan daralmayı çözmek için ek köprü inşaatına başladı. Serik-Aksu-Antalya Havalimanı
istikametinden kent merkezine giden güzergahta bulunan köprü inşaatının en kısa zamanda tamamlanacağını belirten yetkililer, "Bu noktada 5 şeritlik yol Altınova Kavşağı'ndaki üst geçitten geçince Cırnık Köprüsü üzerinde iki şeride düşünce özellikle akşam saatlerinde trafik sıkışıyordu. Yeni yapacağımız köprü şeridi ile bu tıkanmanın önüne geçeceğiz" diye konuştu. SÜRÜCÜLER MEMMUN
Cırnık Köprüsü'ne ek olarak yapılan inşaat en çok sürücüleri sevindirdi. Şehir merkezine giderken Altınova Kavşağı öncesi özellikle akşam saatlerinde kilitlenme yaşandığını belirten sürücüler, "Ek köprünün devreye girmesi ile birlikte buradaki sıkışıklık sona erecek. Özellikle saat 16.00'dan sonra havalimanı ve bölgedeki iş yerleri çıkışı köprü üzerinde tıkanma yaşanıyordu" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.