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Altınova rahatlıyor

’ndan kent merkezi istikametindeki üzerinde özellikle akşam saatlerinde yaşanan birikmeyi önlemek için çalışma başlatıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Altınova rahatlıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, üzerinde trafiğin tıkanmasına neden olan daralmayı çözmek için ek köprü inşaatına başladı. Serik-Aksu- istikametinden kent merkezine giden güzergahta bulunan köprü inşaatının en kısa zamanda tamamlanacağını belirten yetkililer, "Bu noktada 5 şeritlik yol Altınova Kavşağı'ndaki üst geçitten geçince Cırnık Köprüsü üzerinde iki şeride düşünce özellikle akşam saatlerinde trafik sıkışıyordu. Yeni yapacağımız köprü şeridi ile bu tıkanmanın önüne geçeceğiz" diye konuştu.

SÜRÜCÜLER MEMMUN
Cırnık Köprüsü'ne ek olarak yapılan inşaat en çok sürücüleri sevindirdi. Şehir merkezine giderken Altınova Kavşağı öncesi özellikle akşam saatlerinde kilitlenme yaşandığını belirten sürücüler, "Ek köprünün devreye girmesi ile birlikte buradaki sıkışıklık sona erecek. Özellikle saat 16.00'dan sonra havalimanı ve bölgedeki iş yerleri çıkışı köprü üzerinde tıkanma yaşanıyordu" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.
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Altınova rahatlıyor
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