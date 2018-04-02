Doğal mayın tarlası

Antalya
'nın Muratpaşa ilçesinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle kazılan çukurların kapatılmaması, yolları mayın tarlasına çevirdi. Şantiye alanına dönen Konuksever Mahallesi
'nde geçen gün yağan yağmur nedeniyle çukurlara düşen araçların sahipleri ve evlerine ulaşmakta zorlanan mahalleliyi isyan ettirdi. BELEDİYE İLGİLENMİYOR
Esnafın iş yapamaz hale geldiği mahallede patlayan su boruları nedeniyle her yer çamurla kaplandı. CHP'li Muratpaşa Belediyesi
topu doğalgaz şirketine atarken olan vatandaşa oldu. Berber dükkanı işleten Dilaver Avcı, kazılar nedeniyle dükkanına müşteri gelmemeye başladığını söyledi.13 yıldır aynı mahallede esnaflık yaptığını belirten Avcı, "Mahalle mayın tarlasına döndü. Taşı toprağı döküp gidiyorlar" dedi. Market işleten Ceyda Seymen ise, dükkanının önündeki kazı çalışmasının işlerini aksattığını belirterek, "Yağmurlu havalarda her yer çamur oluyor. Dükkanıma gelen müşteri yolunu değiştiriyor" diye konuştu. Bir diğer market işletmecisi Zeliha Öztürk de, "Televizyonum ve bulaşık makinem bozuldu. Yağmur yağdığı zaman dükkanımın önünde su birikiyor. Kimse bizimle ilgilenmiyor" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi. TOZ BULUTU
Kazılardan dolayı mahalleli tozdan da şikayetçi. Manav Mustafa Satılmış, "Buradan geçen her araç toz bulutu
kaldırıyor. Meyve ve sebzeler toz ve kir içinde kalıyor" diye konuştu. Konfeksiyoncu Yusuf Karagöz de mahalledeki kazılardan dolayı arabasının bozulduğunu ve kıyafetleri sergileyemediğini anlattı. Karagöz, "Bir iş yapıyorlar ama her şeyi mahvediyorlar" ifadelerini kullandı. Mahalle sakini Melike Selçuk da, işe giderken zorluk çektiğini söyleyerek, "Belediye günlerdir gelip asfalt yapmıyor. Geçen haftaki yağmurda arabalar çukura düştü. Yollarımız suda gizli tuzağa dönüyor. Derdimize çare bulamadık" diye yakındı.
Mahallede kazı çalışmaları esnasında patlayan su borusu sokakları göle çevirdi. İnsanların gelip geçmekte zorlandığı Konuksever Mahallesi'nde çukurlardan hayvanlar da nasibini aldı. Yolda oluşan su birikintisinden dolayı karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kedinin uğraşı fotoğraf karesine böyle yansıdı.