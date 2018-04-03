Tuna, belediye personeliyle bir araya geldi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediyesi'nin, taşeron şirket işçilerinin belediye şirketlerine geçirilmesini düzenleyen '696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname' (KHK) ile ilgili tüm prosedürleri yerine getirerek süreci sorunsuz tamamlayan ilk belediyeler arasında yer aldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, personelle bir araya gelen Başkan Tuna, yeni statülerinin hayırlı olmasını diledi.

Bugünü 'bayram günü' olarak değerlendiren Tuna, "Bayram günü diyorum çünkü aş, iş, ekmek toplumumuzun şuan yaşadığı süreçte en önemli unsur. İşsizliğin ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sabah evinizden çıkarken işime gidiyorum, akşam işi bitirdikten sonra evime dönüyorum demek ve çocuklarınıza helal ekmek götürmek kadar güzel bir şey yok. Kanun Hükmünde Kararname ile belediyemiz himayesinde oluşturduğumuz şirket nezdinde çalışacaksınız. Yeni bir hayata başladınız. Geleceğe daha umutlu bakabileceksiniz ve karamsar olan kafanızdaki soru işaretlerinizle ilgili daha güvenli olacaksınız. Toroslarımızı 14 yıldır sizlerle birlikte yönetiyoruz. Ekip arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizle planlıyoruz, programlıyoruz ve sizler de uyguluyorsunuz. Toroslarımızı köy görüntüsü içerisinden kurtararak, kendi kendine yetebilen bir kent haline getirdik. Emeklerinizden ve gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

