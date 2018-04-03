Turizmde mart rekoru

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, 2017'nin Mart ayında kente 165 bin turist geldiğini, bu yıl aynı dönemde rakamın 286 bine yükseldiğini açıkladı. Geçen yılın Mart ayına göre, yüzde 73'lük, yılın 3 ayında ise yüzde 47'lik artış olduğunu belirten Karaloğlu, 2018 için konulan '14 milyon turist' hedefi için umutlu konuştu. Turizmde, bugüne kadar 12 milyonun üzerinde turistin ağırlandığı 2014 ve 2015 yıllarının rekorunun egale edilmesi bekleniyor. Antalya Valisi
Karaloğlu, Antalya
Valiliği'nce çekimi yaptırılan Kaleiçi, Aspendos, Patara Plajı, Yat Limanı gibi kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğraflarını paylaşarak rakamları verdi. 500 BİNE YAKLAŞTI
Vali Karaloğlu, "Yüzde 73'lük bir artış var. İlk üç ay karşılaştırıldığında artış oranı yüzde 47 oldu. Antalya turizmi 2018'de koyduğumuz hedefleri aşacak gibi gözüküyor" dedi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak- 31 Mart günlerinde Antalya'ya gelen turist sayısı 491 bin 48 oldu.