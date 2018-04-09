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Kepez Kitap ı sona erdi

Kepez Belediyesi'nin 152 yayınevi ve 134 yazarın katılımıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Kepez Kitap ı'nı 380 bin kişi ziyaret etti.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 15:16
Kepez Kitap Fuarı sona erdi

'nin bu yıl ilkini düzenlediği Kepez Kitap ı, sona erdi. 'nde 30 Mart- 8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Kepez 'nı 10 günde 380 bin kitap sever ziyaret etti. Fuarı ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı , emeği geçenlere tatlı ikram ederek teşekkür etti. Başkan Tütüncü, ziyaretçilerden, yayın evlerine, yazarlara kadar herkesin fuarla ilgili görüşlerini aldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fuarın kapanış saatinde kitap stantlarını toplayan yayın evlerine seslenerek, 10 gün boyunca fuara koydukları katkıdan dolayı teşekkür etti. Kitap fuarcılığı ve Antalya adına önemli bir çalışmayı el birliği ile geride bıraktıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Hayatımızın çok özel bir hatırası olarak zihnimde saklı kalacak.

İnşallah önümüzdeki yıl da bu fuarı tekrarlayacağız. Gelecek fuarın tarihini belirlemeye başladık. Önümüzdeki yıl çok daha büyük bir fuar yapacağız. Günün sonunda tatlı yiyelim tatlı konuşalım istedik" diyerek, emeği geçenlere tatlı ikram etti.

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Kepez Kitap Fuarı sona erdi
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