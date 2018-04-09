Kepez Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, sona erdi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 30 Mart- 8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Kepez Kitap Fuarı'nı 10 günde 380 bin kitap sever ziyaret etti. Fuarı ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, emeği geçenlere tatlı ikram ederek teşekkür etti. Başkan Tütüncü, ziyaretçilerden, yayın evlerine, yazarlara kadar herkesin fuarla ilgili görüşlerini aldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fuarın kapanış saatinde kitap stantlarını toplayan yayın evlerine seslenerek, 10 gün boyunca fuara koydukları katkıdan dolayı teşekkür etti. Kitap fuarcılığı ve Antalya adına önemli bir çalışmayı el birliği ile geride bıraktıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Hayatımızın çok özel bir hatırası olarak zihnimde saklı kalacak.

İnşallah önümüzdeki yıl da bu fuarı tekrarlayacağız. Gelecek fuarın tarihini belirlemeye başladık. Önümüzdeki yıl çok daha büyük bir fuar yapacağız. Günün sonunda tatlı yiyelim tatlı konuşalım istedik" diyerek, emeği geçenlere tatlı ikram etti.