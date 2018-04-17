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Adanalı ların turu

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (), 173. dönem temel fotoğraf eğitimi kapsamında, 'in ilçesinde uygulama si düzenledi.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:15
Adanalı fotoğrafçıların Tarsus turu

ye eğitmen ve öğrencilerden oluşan 30 kişi katıldı. Öğrencilere lık konusunda uygulamalı eğitim verilirken, evleri, kültürel doku ve tarihi sokakları ile Berdan Şelalesi'nde mekan ve insan görselleri üzerine çalışma yapıldı. Zamanı kaydettiklerini belirten Başkanı Tahsin Sezer, "Yaz dönemi eğitimlerimiz genelde öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla uygulama gezisinde oluyor.

Fotoğrafçı olarak da bir görevimiz tarihe şahitlik etmektir. Bizler zamanı durduramayız ama zamanı kaydederiz. 22 pırıl pırıl arkadaşımız, baharın güzelliği ile birlikte kentin kültürünü fotoğraflayarak görevlerini yerine getirdi hepsini kutluyorum. Öğrencilerimiz, fotoğraf çekmeyi öğrenirken seyahat etmenin de tadını çıkarıyor" dedi.

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Adanalı fotoğrafçıların Tarsus turu
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