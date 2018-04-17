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’ model oldu

Giriş Tarihi: 17.4.2018
‘Gazi Osman Paşa’ model oldu

Tokat'ta düzenlenen 'Altın Makaslar Yarışıyor Şampiyonası'na Antalyalı kuaförün yaptığı saç modelleri damgasını vurdu. 2018'in Yerli Erkek Saç Modelleri Yarışması bir birinden ilginç görüntülere sahne oldu. Şampiyonada kesim-renklendirme, serbest stil ve tribal kategorilerinde erkek mankenler üzerinde saç modelleri tasarlandı. Antalyalı kuaför Süleyman Tokgöz, Plevne Kahramanı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun fotoğraflarını bir mankenin saçına işledi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in portrelerini tribal saç dövmesi olarak yapan Tokgöz'ün modelleri 'de yaygınlaşmaya başladı.

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‘Gazi Osman Paşa’ model oldu
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